Miss Lukrecia u 'Večeri za 5' podijelila gledatelje: 'Čitavu večer samo sebe reklamirala'

Jučer je za Natašu, Marka, Mahira i Petra u 'Večeri za 5' kuhala najmlađa ovotjedna kandidatkinja, 24-godišnja Lukrecia Pernar. Za pripremljenu večeru i atmosferu osvojila je 65 bodova.

Lukrecia je za hranu od Petra dobila osam bodova, od Marka sedam, od Mahira devet, a od Nataše maksimalnih deset! Za atmosferu je od Petra dobila devet bodova, od Nataše osam, Mahira sedam i od Marka sedam. Ukupno je osvojila 65 bodova i zasjela na treće mjesto ovotjedne ljestvice.

Za goste je pripremila predjelo nazvano 'Trio za nepce' - tri namaza i kruh od zobenog brašna koji je sama zamijesila i ispekla. Jedan namaz je napravila od feta sira, pečenih paprika i češnjaka, drugi je bila klasična kombinacija sira i vrhnja, a treći je bila pašteta od pileće jetre.

Foto: RTL

Glavno jelo bilo je 'Na zelenom tepihu' - faširanci od mljevene puretine s tikvicama i prepeličjim jajima, s pireom od krumpira i graška i salatom od sezonskog povrća. Za desert je poslužila 'Citrusnu frekvenciju', lagani kolač s korom od keksa, kremom od mascarponea, bijelom čokoladom i voćem, a u svaku komponentu dodala je i agrume.

"Promašaj" i "Nije zaslužila", pisali su neki nakon što su ocjene podijeljene.

"Za jednu mladu curu koje u velikoj većini danas ne kuhaju ova večera je iznenađujuća. Vrlo spretna u kuhinji. Hrana fina i lijepo dekorirana. Bravo, ugodno iznenađenje", komentirali su drugi potpuno suprotnog stajališta.

Foto: RTL

"Čisti promašaj, čitavu večer samo sebe reklamirala", napisao je netko. Podsjetimo, Lukrecia je na večeri kod Nataše odlučila skinuti odjeću sa sebe i uskočiti u bazen, što je podjednako iznenadilo i ostale natjecatelje i gledatelje.

To, ali i ostatak tjedna, nekim gledateljima nije najbolje 'sjeo', dok su drugi zadovoljni novom sezonom showa.

"Najgora ekipa ikada!", odličan je jedan gledatelj.

"Meni se sviđa ekipa, modernije opuštenije, top", napisao je drugi.

Foto: RTL

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.