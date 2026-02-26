Obavijesti

VEČERA ZA 5

Natjecatelji nisu bili oduševljeni Petrovom večerom, gledatelji kritični: 'Jao, luda kuća ljudi...'

Piše Zrinka Medak Radić,
10
Foto: RTL/screenshot, Facebook

U Večeri za 5 u srijedu je kuhao kipar Petar, a svojim jelima i atmosferom zaradio je tek 59 bodova te se za sada nalazi na posljednjem mjestu. Ni gledatelji nisu bili presretni....

Admiral

Treći dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' za Natašu, Lukreciju, Marka i Mahira kuhao je kipar Petar Hranuelli. Za večeru i atmosferu osvojio je ukupno 59 bodova i smjestio se na treće mjesto ovotjedne ljestvice.

Marko, Lukrecia i Mahir hranu su ocijenili sa sedam bodova, a Marko s osam. Za atmosferu je domaćin od Marka dobio osam bodova, a od ostalih gostiju po sedam pa se, s osvojenih 69 bodova, našao na trećem mjestu ovotjedne 'Večere za 5'.

Foto: RTL

Petar je pravio predjela koje je nazvao 'Okus djetinjstva', a riječ je bila o slanim inćunima i paštetom od tune. Zatim je pripremao glavno jelo 'Spoj Dalmacije, Like i Istre'. Gledajući sastojke - hobotnicu, krumpir i maslinovo ulje, gosti su se pitali koji će sastojak jelo povezati s Istrom. Na kraju je pripremao desert 'Ledena ljubav', za koji je Mahir predvidio ledeni vjetar ili sladoled, a domaćin je pripremio šlag s jagodama i pistacijama.

Kao I natjecatelji, ni gledatelji nisu bili previše zadovoljni viđenim. U komentarima na društvenim mrežama izjasnili su se o jučerašnjoj epizodi.

Foto: RTL

"Jaoj..luda kuća ljudi moji" i "Jedna od najgorih emisija" samo su neki od komentara.

"Ovdje su svi šašavi" te "Ekipa katastrofa!", pisali su gledatelji.

No, ima i onih kojima se svidjelo pogledano.

"Petar bravo", komentirao je netko.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupe na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

