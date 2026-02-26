Natjecatelji nisu bili oduševljeni Petrovom večerom, gledatelji kritični: 'Jao, luda kuća ljudi...'

Treći dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' za Natašu, Lukreciju, Marka i Mahira kuhao je kipar Petar Hranuelli. Za večeru i atmosferu osvojio je ukupno 59 bodova i smjestio se na treće mjesto ovotjedne ljestvice.

Marko, Lukrecia i Mahir hranu su ocijenili sa sedam bodova, a Marko s osam. Za atmosferu je domaćin od Marka dobio osam bodova, a od ostalih gostiju po sedam pa se, s osvojenih 69 bodova, našao na trećem mjestu ovotjedne 'Večere za 5'.

Foto: RTL

Petar je pravio predjela koje je nazvao 'Okus djetinjstva', a riječ je bila o slanim inćunima i paštetom od tune. Zatim je pripremao glavno jelo 'Spoj Dalmacije, Like i Istre'. Gledajući sastojke - hobotnicu, krumpir i maslinovo ulje, gosti su se pitali koji će sastojak jelo povezati s Istrom. Na kraju je pripremao desert 'Ledena ljubav', za koji je Mahir predvidio ledeni vjetar ili sladoled, a domaćin je pripremio šlag s jagodama i pistacijama.

Kao I natjecatelji, ni gledatelji nisu bili previše zadovoljni viđenim. U komentarima na društvenim mrežama izjasnili su se o jučerašnjoj epizodi.

Foto: RTL

"Jaoj..luda kuća ljudi moji" i "Jedna od najgorih emisija" samo su neki od komentara.

"Ovdje su svi šašavi" te "Ekipa katastrofa!", pisali su gledatelji.

No, ima i onih kojima se svidjelo pogledano.

"Petar bravo", komentirao je netko.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupe na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.