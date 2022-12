Miss Universe Hrvatske 2022. je predstavila nacionalni kostim: 'Jako sam uzbuđena i zahvalna'

Danas je predstavljena nacionalna haljina kojom će Arijana Podgajski, Miss Universe Hrvatske predstavljati Krapinsko-zagorsku županiju, a time i Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Universe, u segmentu nacionalnih kostima.

Arijana Podgajski, 20-godišnja studentica ekonomije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa koja je titulu Miss Universe Hrvatske 2022. ponijela krajem svibnja u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, s prvim danima nove godine putuje u Ameriku, na svjetski izbor Miss Universe koji će se održati u New Orleansu 14. siječnja 2023. godine.

- Od srca zahvaljujemo županu Kolaru i Turističkoj zajednici Krapinsko-zagorske županije jer su prepoznali mogućnost ogromne promocije Zagorja i naše „Zelene Hrvatske“ na svjetskoj pozornici kao što je svjetski izbor Miss Universe te nam dozvolili upotrebu logotipa „Bajka na dlanu“. Neizmjerno Vam hvala i na pomoći u opremanju Arijane koja će uz nacionalnu haljinu nositi tradicijski nakit, zlatna licitarska srca koja je izradila Zlatarnica Vrančić iz Zaboka te vrijednim poklonima koje će ona dijeliti ostalim natjecateljicama i domaćinima - istaknuo je vlasnik licence Vladimir Kraljević.

Predstavljanje u tzv. nacionalnim kostimima na svjetskom izboru Miss Universe jedan je od najinteresantinijh segmenata priprema za veliko finale i fanovi iz cijeloga svijeta obožavaju vidjeti šarenilo i maštovitost kreatora, kostima i instalacija. Tom šarenilu Hrvatska će se pridružiti u nešto umjerenijem izdanju, no još uvijek na način da se istakne naša baština i prirodne ljepote.

- Inspiraciju za izradu ove nacionalne haljine crpimo iz ogromnog bogatstva naše baštine, a kako nam Arijana dolazi iz Krapine, odlučili smo svijetu predstaviti prelijepo Zagorje i sve ono što ga čini lijepim – njegove zelene brežuljke, termalne izvore, čiste rijeke i riječice, prelijepu prirodu, povijest – rekla nam je Mina Petra, kreatorica nacionalne haljine pa dodala:

- Zato nam je baza tradicionalna ručno tkana lanena haljina, na čiju prednju stranu je mlada akademska slikarica Antonia Maričević ručno oslikala promotivni logotip Krapinsko-zagorske županije 'Zagorje, bajka na dlanu'. Uz ovo umjetničko djelo pridružujemo se globalnoj kampanji 'Zeleno je in'.

Na predstavljanju nacionalne haljine prisutan je bio i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar te voditeljica Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, Sanja Škrinjar.

Uzbuđenje zbog odlaska na svjetski izbor, ali i po prvi puta u Ameriku nije skrivala ni Arijana Podgjaski:

- Jako sam uzbuđena i sretna što mi se pružila ova jedinstvena prilika predstavljati Hrvatsku na svjetskoj pozornici kao što je Miss Universe. To se zaista događa jednom u životu. Meni je dodatno uzbuđenje jer ću po prvi puta letjeti avionom i to u Ameriku, u New Orleans, po mnogima jedan od najljepših američkih gradova. Drago mi je što ću u Ameriku ponijeti i dijelić mojeg Zagorja noseći ovaj nacionalni kostim ali i plašt kojeg vam ne smijemo još pokazati. Jedino smijem reći da me podsjeća na zelene zagorske brežuljke koji okružuju moj zavičaj i licitarska srca koja su simbol simpatije, odanosti i ljubavi, što je poruka koju želim podijeliti sa svijetom.

Arijana u New Orleans neće otputovati praznih ruku. Za ostale natjecateljice i za svoje domaćine Arijana će ponijeti poklone koje je za nju pripremila Turistička zajednica krapinsko-zagorske županije: licitarska srca, koje je UNESCO proglasio nematrijalnom kulturnom baštinom, s logotipom Zagorje – bajka na dlanu te narukvice s motivima licitarskog srca, dok je Hrvatska turistička zajednica za nju pripremila ekološki prihvatljive pamučne torbe, licitarska srca, lavandu i kemijske olovke.

Na svjetskom izboru Arijana će nositi tradicijski nakit iz zlatarne Vrančić.

Arijanu su na predstavljanju došle podržati i neke od bivših nositeljica titule Miss Universe Hrvatske: Ivana Delač (2003.), Lana Obad Jurič (2010.), i Ivana Mišura Vlaović (2014.)

