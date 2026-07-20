Misterij traje više od 40 godina: Smrt holivudske ljepotice i danas je tema teorija zavjere

Rođena kao Natalia Nikolajevna Zaharčenko 20. srpnja 1938. u San Franciscu, slavna glumica bila je kći ruskih imigranata. Još kao djevojčica pokazivala je velik talent za glumu, a majka Maria od najranije dobi ju je usmjeravala prema filmskoj karijeri. Prvu filmsku ulogu dobila je sa samo četiri godine u naslovu "Happy Land" iz 1943., nakon što je njezina majka organizirala upoznavanje s redateljem Irvingom Pichelom. Kasnije je Natalie Wood znala prepričavati kako joj je majka prije susreta rekla da mora učiniti sve kako bi je redatelj zavolio.

Već sredinom četrdesetih godina počela je nizati zapažene dječje uloge. Publiku je osvojila u drami "Tomorrow Is Forever", u kojoj je glumila uz Orsona Wellesa i Claudette Colbert, no pravi proboj ostvarila je 1947. godine u božićnom klasiku "Miracle on 34th Street". Film je postao veliki hit, a Natalie je preko noći postala jedna od najpoznatijih dječjih glumica u SAD-u.

Proboj u ozbiljne glumačke vode

Pravi status zvijezde stekla je sa samo 16 godina nakon što je glumila uz Jamesa Deana u kultnom filmu "Buntovnik bez razloga" iz 1955. godine. Film, koji je na autentičan način prikazao bunt i probleme američkih tinejdžera, postao je klasik, a Wood je za svoju glumu zaradila prvu nominaciju za Oscara. Upravo je ta uloga obilježila njezin prijelaz iz dječjih u ozbiljne glumačke uloge.

Kako je bila pod ugovorom velikog filmskog studija, nije uvijek mogla birati projekte u kojima će glumiti. Jedna od uloga koju nikada nije posebno voljela bila je ona u vesternu "The Searchers" iz 1956. godine, gdje je glumila bjelkinju koju su odgojili Indijanci. Smatrala je da je potpuno pogrešno odabrana za taj lik.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Početkom šezdesetih njezina karijera doživjela je vrhunac. U filmu "Splendor in the Grass" glumila je uz Warrena Beattyja i oduševila kritiku ulogom emocionalno slomljene djevojke rastrgane između vlastitih osjećaja i društvenih očekivanja. Za tu izvedbu ponovno je nominirana za Oscara.

Iste godine imala je još jedan veliki uspjeh, ulogu u mjuziklu "West Side Story". Natalie je utjelovila Mariju, djevojku koja se zaljubljuje u mladića iz suparničke skupine, u modernoj verziji Shakespeareove priče o Romeu i Juliji. Film je postao jedan od najvećih hitova desetljeća. Wood je sama izvela sve plesne scene, dok je njezin pjevački glas sinkronizirala poznata broadwayska pjevačica Marni Nixon.

Godinu dana kasnije pojavila se u filmskoj adaptaciji mjuzikla "Gypsy", u kojem je glumila legendarnu Gypsy Rose Lee, dok je Rosalind Russell utjelovila njezinu dominantnu majku koja ju je tjerala na nastupe još od djetinjstva. Mnogi su tada primijetili kako film na određeni način podsjeća i na Natalien vlastiti život.

Turbulentan privatni život

Osim filmske karijere, Wood je neprestano punila naslovnice zbog privatnog života. Smatrali su je jednom od najljepših žena Hollywooda, a mediji su pomno pratili njezine ljubavne veze. Bila je u vezama s Dennisom Hopperom, nasljednikom hotelskog carstva Nickyjem Hiltonom, a neko vrijeme družila se i s Elvisom Presleyjem.

Veliku pažnju izazvao je i njezin brak s glumcem Robertom Wagnerom. Vjenčali su se 1957., kada je Natalie imala samo 18 godina. Smatrali su ih jednim od najljepših holivudskih parova, no brak je završio razvodom 1962. godine. Nakon toga bila je u vezi s Warrenom Beattyjem.

Iza glamurozne slike skrivale su se ozbiljne privatne borbe. Nakon godina psiholoških problema i terapija, 1966. pokušala je počiniti samoubojstvo predoziranjem lijekovima. Nakon oporavka povukla se iz filmskog svijeta kako bi se posvetila sebi.

Tri godine kasnije udala se za scenarista i producenta Richarda Gregsona, s kojim je dobila kćer Natashu. Međutim, ni taj brak nije potrajao. Razveli su se 1972., a iste godine Natalie se ponovno udala za Roberta Wagnera. Dobili su kćer Courtney, rođenu 1974., a glumica se u tom razdoblju usredotočila na obitelj te je karijeru ostavila po strani.

Tragedija koja i danas intrigira javnost

Unatoč tome nastavila je povremeno glumiti. Vratila se filmom "Bob & Carol & Ted & Alice", a pohvale je dobila i za televizijsku adaptaciju drame "Cat on a Hot Tin Roof" te seriju "From Here to Eternity". Posljednjih godina karijere pojavila se i uz Seana Conneryja u filmu "Meteor" te u komediji "The Last Married Couple in America". Njezin posljednji projekt bio je znanstvenofantastični film "Brainstorm", u kojem je glumila uz Christophera Walkena.

Upravo tijekom snimanja tog filma dogodila se tragedija koja ni više od četiri desetljeća kasnije nije dobila konačan odgovor.

Krajem studenoga 1981. Natalie Wood otputovala je sa suprugom Robertom Wagnerom i kolegom Christopherom Walkenom na plovidbu brodom kod kalifornijskog otoka Catalina. Prema kasnijim svjedočenjima, tijekom večeri svi su konzumirali alkohol, a između Wagnera i njegove supruge izbila je svađa. Navodno je Wagner bio ljubomoran na odnos između Natalie i Walkena te je u jednom trenutku razbio bocu tijekom burne rasprave.

Kasnije te noći Wood je nestala. Sljedećeg jutra pronašli su je mrtvu kako pluta u moru nedaleko od pomoćnog čamca koji se nalazio uz jahtu. Istražitelji su tada zaključili da je riječ o nesretnom slučaju. Pretpostavljalo se da je pokušala učvrstiti pomoćni čamac kako ne bi udarao o brod te pritom pala u more i utopila se.

Mnogi su odmah komentirali kako im je takvo objašnjenje sumnjivo jer je bilo poznato da se Natalie cijelog života panično bojala vode te bi teško sama izašla na palubu usred noći.

Njezina smrt potresla je Hollywood. Na posljednjem ispraćaju u Los Angelesu okupili su se brojni prijatelji i kolege, među kojima su bili Frank Sinatra, Elizabeth Taylor i redatelj Elia Kazan. Redatelj Sydney Pollack tada je izjavio kako je Natalie Wood bila "izvanredna glumica koja je često bila podcijenjena upravo zato što je bila filmska zvijezda i nevjerojatno lijepa".

Teorije zavjere nakon smrti

Godinama nakon tragedije pojavile su se brojne knjige, dokumentarci i televizijske emisije koje su propitivale službenu verziju nesretnog događaja. Posebno su glasni bili kapetan broda Dennis Davern i Nataliena sestra Lana Wood. Davern je kasnije tvrdio kako tijekom prve istrage nije rekao cijelu istinu te komentirao da je uvjeren da Robert Wagner snosi odgovornost za glumičinu smrt. Neki svjedoci tvrdili su i da su tijekom kobne noći čuli ženski glas kako doziva pomoć.

Novi obrat dogodio se 2011. godine kada je Ured šerifa okruga Los Angeles ponovno otvorio istragu nakon što su istražitelji dobili nove informacije. Iako tada Wagner nije bio službeno osumnjičen, godinu dana kasnije promijenjen je i službeni uzrok smrti. Umjesto "slučajnog utapanja", na smrtovnici je stajalo da je uzrok smrti "neutvrđen".

Slučaj je ponovno dospio u središte pozornosti 2018. godine kada su istražitelji objavili da Roberta Wagnera žele ispitati kao ključnog svjedoka. Unatoč novim istragama, nitko nikada nije optužen, a okolnosti smrti Natalie Wood ostale su nerazjašnjene.