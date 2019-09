Misteriozna Lola scene za film snimala gola, ne voli romantiku

Mlada glumica Elizabeta Brodić (25) dobila je glavnu ulogu u dramskoj seriji Nove TV 'Drugo ime ljubavi'. Utjelovila je mladu i snalažljivu Lolu, koja je uvučena u ljubavni trokut između likova koje tumače Slavko Sobin (34) i Momčilo Otašević (29).

Foto: Visnja Kragic Marinic

Ovo joj je prva sapunica u kojoj glumi, ali kako sama kaže, zabavno joj je glumiti Lolu jer nije dosadnjikav lik. U seriji joj je partner upravo Momčilo, ali prije njega je bila s Igorom, i tu dolazi do zapleta. U stvarnom životu, kaže Elizabeta, nije sklona romantici.

- Nisam romantična, ali volim iznenaditi najdraže. Jedino što je iole romantično je da sam dečku organizirala party iznenađenja. Bilo je dosta napeto, ali sam uspjela - kaže nam Elizabeta.

Foto: Instagram

Također, kućne verzije tuluma su joj draže i ne izlazi često u klubove.

- Zapravo ne postoji previše mjesta u Zagrebu u koja bih izašla, tako da sam više za kućna druženja ili piće u gradu. Također, nisam baš od hrvatske glazbe, ali slušala sam staro Hladno pivo, TBF, Krankšvester... - rekla je glumica.

Foto: Instagram

Ova uloga joj odgovara, ali ne bi pristala apsolutno na sve.

- Sigurno se ne bi pikala iglama, ne volim igle i ne bi da bude uključena neka varijanta boli. Snimila sam u filmu scenu seksa, gola sam, to svi odmah mogu vidjeti kada upišu moje ime u Google, to je prvo što izbacuje. To sam obavila i nemam problem s tim. Ako su nam golotinja i seks danas tabui, onda smo stvarno u problemu. Dajte ljudi malo pomičite granice - rekla je Elizabeta jednom prilikom za Dnevnik.hr.