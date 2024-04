Mitar u 'Survivoru' ogorčen je na Ognjena: 'Živcira me jer se smije, a netko će biti izglasan'

Dok plavo pleme u emisiji 'Survivor' uživa u pobjedi i opušteno očekuje plemensko vijeće, crveno mora u igru za osobni imunitet. Ogrlici koja će ga spasiti na glasanju, najviše se nada Ognjen kojem su članovi crvenog tima već kazali kako će se upravo njegovo ime naći na papiru. 'Biti crna ovca s jedne strane je dobro zato što nisam kao oni, razlikujem se. Ne odustajem', reći će Ognjen.

Otkrit će kako su ga Tijana i Uroš savjetovali da odustane od plemenskog imuniteta, jer u suprotnom će se drugi članovi iznimno potruditi da ga on ne dobije.

- Želim da mi pleme oprosti, ali nije na meni da govorim hoće li to učiniti. Vidjet ćemo nakon nove igre - kaže Ognjen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Nova Tv

Mitar će se jako založiti za to da ekipa crvenih izglasa Ognjena, a osjeća se i uvrijeđeno s tim što se Ognjen ne osjeća loše zbog svoje poljuljane pozicije u timu.

- Živcira me njegova nonšalantnost i smijeh i pjevušenje, a netko će biti izglasan. To nije solidarno, bez obzira na to što će izglasan biti on. Dečko zna da mu dolazi izglasavanje i ne može biti raspoložen - reći će Mitar.

Foto: Nova Tv

No, Mitra, kao i ostale očekuje jedan veliki prevrat na plemenskom vijeću, a koji će to biti, ne propustite doznati u novoj epizodi Survivora.