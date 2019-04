Mitch se raskopčao kao nekad i najavio svoj heavy metal album

Holivudski glumac i pjevač David Hasselhoff (66) izjavio je za njemački časopis Deutsche Presse-Agentur kako priprema album na kojem će se naći i heavy metal glazba. Zvijezda 'Spasilačke službe' počela je snimati albume još sredinom 80-ih, a za ovaj, kako kaže, još uvijek nema ime.

Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205805 / ]

- Volim iznenaditi svoje fanove. Ne moram uvijek pjevati šlagere. Sve je dozvoljeno i sve radim, zbog toga što mogu i jer to želim - rekao je Hasselhoff.

Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

David i dalje, kako kaže, 'fura' svoj prepoznatljivi imidž s raskopčanim košuljama, a najpopularniji je u Njemačkoj i Austriji. Prije pet godina nastupao je nakon Iron Maidena na Nova Rock festivalu.

Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

- Oni su mi uz Metallicu najdraži bend - kaže glumac. Dodaje kako će se na albumu naći i obrade poznatih bendova 80-ih. Obradit će Echo & The Bunnymen i njihovu pjesmu 'Lips Like Sugar' te bend The Jesus and Mary Chain i pjesmu 'Head On'.

Foto: Paul Smith/Press Association/PIXSELL

Hasselhoff se krajem 80-ih proslavio ulogom Mitcha Buchannona, zapovjednika spasilačke službe u Los Angelesu. S njim je po plaži 'trčkarala' i, između ostalih, Pamela Anderson (51).

Foto: Profimedia

Zaštitni znak serije bilo je usporeno trčanje atraktivnih spasilaca, prvenstveno Anderson i Hasselhoffa.

Tema: Muzika