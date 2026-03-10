Mjuzikl 'Radio Dubrava' posveta je za 'male' ljude

U samom središtu grada, u Klubu Kazališta komedija Kontesa u ponedjeljak su s nekoliko pjesama ansambla i prigodnim riječima predstavili mjuzikl "Radio Dubrava".

Riječ je o projektu zagrebačkog Kazališta komedija, koji će premijeru imati 18. ožujka u Domu hrvatske vojske.

- Sretan sam što se dugogodišnji rad na ovom projektu približava kraju, odnosno pozornici. Veselim se vidjeti kako će to na kraju izgledati na pozornici - rekao je Jasenko Houra, frontmen Prljavog kazališta, po čijoj je legendarnoj pjesmi nastao temelj za ovaj mjuzikl.

Foto: stanko herceg

Autorica teksta Ana Tonković istaknula je kako se posebno veseli nadolazećoj premijeri, pritom ne želeći otkriti previše detalja o samoj radnji.

“Za to će ipak biti najbolje doći i pogledati predstavu", poručila je Ana.

Ines Prajo, koja uz Arjanu Kunštek potpisuje glazbu i stihove te je dugogodišnja suradnica Jasenka Houre, otkrila je kako je ideja o mjuziklu inspiriranom poetikom benda Prljavo kazalište nastala još prije pet ili šest godina. Dodala je kako su tijekom rada na predstavi nastojale ostati vjerne prepoznatljivom autorskom rukopisu prenoseći njegovu glazbenu i lirsku poetiku u kazališni kontekst. Aranžer mjuzikla je Fedor Boić, a redatelj Krešimir Dolenčić. Glumačku podjelu čine Damian Humski, Ružica Maurus/Dora Hasanec, Ognjen Milovanović, Nika Ivančić, Jasna Palić Picukarić, Goran Malus, Ivan Glowatzky, Jan Kovačić, Matija Škvorc, Filip Riđički, Vid Balog/Zlatko Ožbolt, Tara Thaller, Ivan Magud, Davor Svedružić, Nera Stipičević, Mila Elegović, Saša Buneta i Božidar Peričić.

Foto: stanko herceg

U pozadini su svirali hitovi Prljavog kazališta dok je brojna ekipa predstavljala ovaj projekt. Složni i veseli, otpjevali su i tri numere iz novoga komada - "Radio Dubrava", "Brda i doline" i Malo mira".

- Nema treme jer je bilo sjajno surađivati sa svim ovim ljudima. Rođen sam nakon vremena koje se odvija u mjuziklu, ali slušao sam Prljavce, rođen sam u Zagrebu i navijam za Dinamo pa mi je bilo puno lakše - rekao nam je Damian Humski.