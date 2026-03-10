Priče su to 'malih' ljudi, heroja ulice o prvim zaljubljivanjima, plesnjacima, prijateljstvima... Premijera će biti 18. ožujka u Domu Hrvatske vojske
Mjuzikl 'Radio Dubrava' posveta je za 'male' ljude
U samom središtu grada, u Klubu Kazališta komedija Kontesa u ponedjeljak su s nekoliko pjesama ansambla i prigodnim riječima predstavili mjuzikl "Radio Dubrava".
Riječ je o projektu zagrebačkog Kazališta komedija, koji će premijeru imati 18. ožujka u Domu hrvatske vojske.
- Sretan sam što se dugogodišnji rad na ovom projektu približava kraju, odnosno pozornici. Veselim se vidjeti kako će to na kraju izgledati na pozornici - rekao je Jasenko Houra, frontmen Prljavog kazališta, po čijoj je legendarnoj pjesmi nastao temelj za ovaj mjuzikl.
Autorica teksta Ana Tonković istaknula je kako se posebno veseli nadolazećoj premijeri, pritom ne želeći otkriti previše detalja o samoj radnji.
“Za to će ipak biti najbolje doći i pogledati predstavu", poručila je Ana.
Ines Prajo, koja uz Arjanu Kunštek potpisuje glazbu i stihove te je dugogodišnja suradnica Jasenka Houre, otkrila je kako je ideja o mjuziklu inspiriranom poetikom benda Prljavo kazalište nastala još prije pet ili šest godina. Dodala je kako su tijekom rada na predstavi nastojale ostati vjerne prepoznatljivom autorskom rukopisu prenoseći njegovu glazbenu i lirsku poetiku u kazališni kontekst. Aranžer mjuzikla je Fedor Boić, a redatelj Krešimir Dolenčić. Glumačku podjelu čine Damian Humski, Ružica Maurus/Dora Hasanec, Ognjen Milovanović, Nika Ivančić, Jasna Palić Picukarić, Goran Malus, Ivan Glowatzky, Jan Kovačić, Matija Škvorc, Filip Riđički, Vid Balog/Zlatko Ožbolt, Tara Thaller, Ivan Magud, Davor Svedružić, Nera Stipičević, Mila Elegović, Saša Buneta i Božidar Peričić.
U pozadini su svirali hitovi Prljavog kazališta dok je brojna ekipa predstavljala ovaj projekt. Složni i veseli, otpjevali su i tri numere iz novoga komada - "Radio Dubrava", "Brda i doline" i Malo mira".
- Nema treme jer je bilo sjajno surađivati sa svim ovim ljudima. Rođen sam nakon vremena koje se odvija u mjuziklu, ali slušao sam Prljavce, rođen sam u Zagrebu i navijam za Dinamo pa mi je bilo puno lakše - rekao nam je Damian Humski.
