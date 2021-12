TBF-ovci jedva čekaju izaći pred splitsku publiku. 'Kupili smo nove metle, tako da ne ostane ni mrvica od ove stare godine. Bit će super zabava, bit će super atmosfera. Najdraže od svega nam je što smo doma, nismo već nekoliko godina svirali kući za Novu godinu', rekao je Mladen u showu 'Dobar dan, Dalmacijo'.

Splitski Zvončac, odnosno Meje mjesto je na kojem se počela pisati povijest TBF-a. 'Tamo smo u osnovnu školu išli Luka Barbić i ja, sjedili smo skupa u klupi i bacili prvo sjeme TBF-a. Ovo je zvučalo krivo, ali to je istina', uz osmijeh je objasnio frontmen ovog kultnog benda, a ispričao je i što se u zadnje vrijeme promijenilo na Balkanu za glazbenike:



'Jedna od rijetkih dobrih stvari koje je donijela pandemija je raniji početak koncerata. Očito na Balkanu treba ovako neki apokaliptični događaj da i mi kao i zapadni svijet imamo svirku u 20 sati, koja lijepo završi u neko normalno vrijeme dok još nismo svi potpuno izbezumljeni'.

Zbog pandemije neki njegovi kolege bili su primorani okrenuti se drugim izvorima prihoda. Ines Nosić i Gordan Vasilj pitali su ga kojim bi se alternativnim poslom on bavio da mora birati.





'Vodio bih coffee shop u Amsterdamu. Svi ulaze veseli, izlaze veseli', odgovorio je frontmen benda poznatog po brojnim hitovima koji se pamte, pjesmama koje su zaživjele među ljudima. 'Pjesma 'Genije' nije dosegnula punu snagu dok Goran Ivanišević nije rekao da je on genije. I onda je tek pisma napravila boom. Tako je i COVID pogurao pjesmu 'Pozitivan stav' koja uopće nije bila toliko isturena, a sad je već skoro dvije godine baš hit.'



Progovorio je i o sinu Vedranu koji će u siječnju napuniti dvije godine. 'Ne voli ni danas baš puno spavati noću. Sve je živahniji, moram ga skidat s lustera. On je totalno, živahno dite, koje takvo treba biti. Zdrav je, vesel i piči okolo, upoznaje svijet i to je super. Svaki tren će progovorit. Ima ritma, pleše otkad je stao na nogice. Prva ljubav mu je bila reggae', otkrio je glazbenik.