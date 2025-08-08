Obavijesti

Show

Komentari 0
SNIMAJU SE NOVE EPIZODE

Mladen Borković u 'Večeri za 5': Ljubitelj prirode i maslina, lovac na tune i nagradu od 1000 eura

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Mladen Borković u 'Večeri za 5': Ljubitelj prirode i maslina, lovac na tune i nagradu od 1000 eura
5
Foto: RTL

Mladen Borković (63), vozač iz Zagreba, odlučio je napustiti volan i okušati se ispred kamere u 'Večeri za 5'. Strastveni kuhar otkriva svoje kulinarske tajne i ljubav prema maslinama

Na snimanju nove sezone kulinarskog showa 'Večera za 5' već se zažutilo dosta luka, zažarile su se tave i ugrijale pećnice, a noževe je nabrusio i Mladen Borković. Šezdesettrogodišnjak iz Zagreba godinama svojim kombijem prevozi filmske i televizijske ekipe, među kojima i onu 'Večere za 5', a ove je jeseni odlučio stati - ispred kamere!

- Želio sam vidjeti kako je to s druge strane kamere - otkriva Mladen, koji je u karijeri radio raznolike poslove, među ostalim i u Africi, gdje je dvije godine bio angažiran na poslovima vezanima uz osiguranje, a sličan je posao, onaj šefa osiguranja Američkog veleposlanstva u RH.

Foto: RTL

Kuhanje mu je strast, a posebno voli pripremati kinesku hranu i peći ribu, za koju ne skriva da mu je najdraže jelo.

OD OVE JESENI Počelo je snimanje nove sezone 'Večere za 5': Kandidati se bore za novčanu nagradu od 1000 €
Počelo je snimanje nove sezone 'Večere za 5': Kandidati se bore za novčanu nagradu od 1000 €

- Počeo sam ozbiljnije kuhati kada je moja majka otišla u dom. Ostao sam sam, pa sam se bacio na kuhanje i otkrivanje novih recepata - dodaje. Najdraže mu je jelo riba na gradelama, a njegov savršeni jelovnik uključivao bi sireve za predjelo i hobotnicu ispod peke. Za slatko, kaže, baš i nije, ali je spreman iznenaditi svoje goste, a najviše se veseli druženju i dobroj atmosferi.

Kad nije u Zagrebu, Mladena možete pronaći na Braču, gdje sa sestrom obrađuje masline i proizvodi maslinovo ulje.

- To je ozbiljan posao. U maslinik treba doći četiri do pet puta godišnje da bi se napravilo nešto jako dobro - govori i otkriva da su mu boravak u prirodi i rad u masliniku omiljeni bijeg od svakodnevice. Tome je sada dodao još jedno nezaboravno iskustvo - sudjelovanje u popularnoj 'Večerici' s čijeg snimanja nosi lijepe i zabavne uspomene, nastale u Osijeku.

Foto: RTL

Iako nema maslina, u Slavoniji ima njegovih prijatelja - u kući jednog od njih ugostit će svojih četvero suparnika i suputnika u gastro avanturi.

DJEVOJKE IZ 'SAVRŠENOG' Mia je u 'Večeri za 5' osvojila 33 boda: 'Domaćica je bila toliko srdačna, ali je hobotnica žilava'
Mia je u 'Večeri za 5' osvojila 33 boda: 'Domaćica je bila toliko srdačna, ali je hobotnica žilava'

Kultna kulinarska emisija 'Večera za 5' ove se jeseni vraća na RTL i platformu Voyo u osvježenom izdanju, ali s konceptom koji gledatelji već godinama vole. Pet nepoznatih osoba svakog će se tjedna i ove jeseni okupiti oko stola, pripremajući jelovnike po vlastitom izboru i osvajajući simpatije gostiju kulinarskim vještinama, maštovitim jelovnicima, atmosferom i šarmom.

Foto: RTL

Na kraju tjedna, domaćin s najviše bodova osvaja 1000 eura. Nova sezona donosi i zanimljive kandidate iz cijele Hrvatske, poput Mladena s početka priče, bogat izbor recepata te pokoji novitet koji će pojačati natjecateljsku dinamiku.

REAKCIJE NA 'VEČERU ZA 5' Pljušte same pohvale! Gledatelji oduševljeni Valentinom: 'Bravo, kulturna cura koja zna kuhati'
Pljušte same pohvale! Gledatelji oduševljeni Valentinom: 'Bravo, kulturna cura koja zna kuhati'

Snimanje je u tijeku, što znači da se svi ljubitelji kuhanja i druženja mogu prijaviti i cijeloj Hrvatskoj pokazati što se, kako i koliko kuha u njihovu kraju te da su domaćini upravo iz njihova kraja najšire i najspretnije ruke. Prijave su otvorene putem poveznice www.rtl.hr/prijave - vidimo se za stolom!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...
GODINE? MA, TO JE SAMO BROJ

Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...

Severina, Sofia Vergara, Charlize Theron... samo su neke od ljepotica koje u petom i šestom desetljeću života izgledaju spektakularno. Njihovi obožavatelji ujedinjeni su u tome da za ove dame 'vrijeme ne postoji'...
Seksi mama Renata otkrila je što njezin suprug misli o njenim atraktivnim fotografijama...
ODUŠEVLJAVA PRATITELJE

Seksi mama Renata otkrila je što njezin suprug misli o njenim atraktivnim fotografijama...

Na ženi se uvijek vidi kada je zadovoljna i sretna, a to ja jesam, ispričala je Renata Lovrinčević Buljan te dodala kako je ostvarila sve svoje snove
Nakon Maje i Šime, Laura došla sa svojim 'Savršenim': Uživali u pjesmama srpske pjevačice...
LUDI PROVOD U VODICAMA

Nakon Maje i Šime, Laura došla sa svojim 'Savršenim': Uživali u pjesmama srpske pjevačice...

Laura Prgomet stigla je u društvu Nevena Ciganovića u poznati vodički klub na koncert Tanje Savić. Zajedno su uživali u hitovima kao što su 'Švaler' i 'Zlatnik', a istovremeno snimaju i intrigantnu TikTok sapunicu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025