Mladen Burnać snima duet s Kinezom, a pustio je i kosu

Pjevač Mladen Burnać (48) nedavno je nakon devet godina objavio novi, deveti po redu album naziva 'The best of love songs'.

- Zapravo nije bila riječ o pauzi u punom smislu. Snimao sam po jedan ili dva singla te spotove. Objavljivanje albuma nije isplativo kad se glazba skida s interneta. Mislio sam da će ostati samo na singlovima. Imao sam i duete, nakupilo se puno laganih pjesama pa sam sve stavio na CD - rekao je glazbenik na čijem novom albumu prevladavaju laganije, ljubavne pjesme.

- Doživljavam sebe kao autora laganih pjesama, tako sam si najbolji. imam ih više od 100. ipak uspješniji sam s bržima koje su mi drugi pisali. od Arsena i Keme - kaže Burnać koji je na promociji albuma pjevao duete s Milom Elegović i Ivankom Boljkovac. Na albumu su i dueti s Arsenom Dedićem i Kemalom Montenom.

- Takav glazbeni velikan rađa se jednom u 100 godina. Arsen je neupitan umjetnički autoritet u ovom dijelu Europe. On je deset puta išao u red kada je Bog dijelio talent. Značilo mi je puno što takav čovjek želi pjevati moju pjesmu. Snimali smo u istom studiju, Arsen je došao iza mene, čuo je pjesmu 'Jer ti ljubiš drugoga' i rekao da mu je jedna od najljepših koju je čuo u zadnje vrijeme. Pitao sam ga: 'Hoćete li pjevati sa mnom, a on je pristao i odsvirao nam flautu - otkrio je i ispričao kako je bilo raditi s Kemalom Montenom.

- Duet s Kemom došao je godinu dana nakon dueta s Arsenom. Predstavljao je album, imao koncert u Lisinskom i kad sam ga gledao kako pjeva palo mi je na pamet kako bi sa svojim načinom pjevanja lijepo legao u 'Takva je sudbina'. Nazvao sam ga i prvo je rekao: Ti si onaj roker koji pjeva s Arsenom? Može!' - priča pjevač. Nedavno je potpisao ugovor s novim izdavačkom kućom.

- Zove se Only Records i tri je godine kod nas. Objavili su ovaj album u suradnji s Croatia Recordsom te se bave s mladim izvođačima poput mene. Dosta su prisutni na internetu, distribuiraju po cijelom svijetu. Kada se moja glazba prevede na drugi jezik, bogata je. IMa melodija i šansu za plasirati se vani. ne zanima me da idem osobno vani pjevati na drugom jeziku ali plasirati svoju glazbu - kaže pjevač koji planira i prodor u Kinu te duet s kineskim pjevačem.

- Postoji jedan reper, izvođač iz Kine i s Tajlanda s kojim pregovaramo o duetu. u istoj je kući. Riječ je o obradi moje pjesme, ja bih pjevao na hrvatskom on na kineskom. Tek smo u početnoj fazi. snimat ćemo u Kini. i neće biti lagana pjesma. - rekao je i dodao kako ne mora učiti kineski jer ga direktor izdavačke kuće govori. Kina je veliko tržište pa je Mladen vrlo realan.

- Ne znaju ni da postojimo. zasebno su tržište koji ima mnogo svojih zvijezda. ne očekujem ništa posebno osim da će to biti simpatičan trenutak u mojoj karijeri. i kod njih ima jako puno medija pa ne znamo u kojem smjeru ide pjesma. vjerojatno će se i oni pitati: 'Bože moj, na kojem jeziku ovaj pjeva, kao što sam se i ja pitao kad sam čuo Vitasovića - dodaje.

Početkom godine promijenio je imidž, a ta promjena nije ostala nezapažena.

- Život je prekratak da uvijek izgledamo jednako. na početku karijere sam imao ovakvu frizuru pa sam ju odlučio ponoviti. Riječ je o mladom, 'napuhanom' bendu iz Dubrave, S nama je bila i Severina koja je u to vrijeme pobijedila na nekom natjecanju mladih pjevača. Imala je i koreografiju, odmah se vidjelo da će od nje nešto biti. Zvao sam nju i Ivanu Banfić koja je svirala klavijature u bendu sa Stavrosom. Bila mi je prezgodna. a Sandi je imao bend as kojim je surađivao moj bend. Si zajedno snimili smo pjesmu 'Oglasi' - prisjetio se pjevač.

Burnać kaže da je sve zanimala samo nova frizura, 'kao da je Maja Šuput'. Neki su se zgrozili, drugi pitali što mu to treba, a frizerke me zvale i nudile da ga ošišaju. Sve ga je to, kažem dobro zabavilo.

Osim što planira proboj u Kinu, u planu na jesen ima nastupe u Kanadi. Što se kondicije tiče, dodaje da ne vježba jer ima dobre gene te dodaje da ga je umjetnost oduvijek više zanimala nego nogomet.

- Išao sam na likovnu akademiju, radim portrete, kolege mi poziraju. s kime god sam radio napravio sam mu portret - otkriva pjevač te dodaje da piše i poeziju. Istu za sada ne planira objavljivati.

Osi toga, nesuđeni direktor firme prisjetio se vremena kada je nastupao kao gost Borisa Novkovića i, priznaje, dobro zarađivao.

Što se tiče nastupa vani, kaže kako je to sjajno jer 'vidiš svijeta i još se dobro zabaviš'. Voli raditi u studiju, Mila Elegović bi voljela da snime još jedna duet, ali nisu ništa konkretizirali.