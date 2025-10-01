Mladen Grdović o ljubavi: Što si stariji, sve ti kao sestre dođu

Pa uvijek ima, barba Mladen uvijek ima, ali znaš što si stariji, sve su ti ka sestre dođu… teško u ovim godinama sada nešto novo. Sve prijateljice, cure koji su oko tebe, sve su ti ka sestre, bar meni ono, a pjevačice pogotovo, priznao je nedavno Mladen Grdović za IN magazin, dodajući da mu je danas važnija bliskost nego avantura.

Njegovo srce, kako kaže, najviše je otvoreno za prijatelje. Uvijek spreman pružiti ruku podrške, često savjetuje i mlađe kolege, a posebno ističe prijateljicu Maju Šuput. Njoj je, nakon što je razvod obilježila velikom proslavom, uputio poruku: 'Maja, pazi polako, želim ti sretno, ajde, čujemo se mi. Pa to je moderno doba i to moraš prihvatiti, ja to prihvaćam i zašto ne'.

Zadar: Mladen Grdović obilježio 45 obljetnicu karijere koncertom na Višnjiku | Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Iza njega je i 30 godina braka s bivšom suprugom Brankicom, koji je 2020. godine okončan razvodom. Njihov odnos često je bio opisan kao turbulentan, a Grdović je u više navrata bio i optuživan za obiteljsko nasilje.

- Danas nemamo kontakt, ja sam takav tip. Kad s nekim nešto više nemaš, ideš dalje, hvataš se za glazbu. Nema mržnje. To su već i velike godine, nema puno prostora. Ja sam patrijarhalno odgojen, isto kao i moja bivša. Nema tu riječi, sve je ispričano. A neka se priča možda može ispričati i preko pjesme - rekao je ranije Grdović za Story i dodao kako preuzima krivnju za takav ishod situacije.

- Da smo mi muškarci malo više krivi, to je istina, mojih je sigurno 90 posto krivnje - priznao je.

Dino Stanin/Pixsell | Foto: Dino Stanin/Pixsell