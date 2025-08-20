Obavijesti

KONOBA NA MORU

'Gazda' Luka Basi pjevajući traži konobaricu u spotu: 'I Ronaldo reka je navratit'

Piše 24sata video,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: raay music

Slovenski pjevač Luka Basi izbacio je ljetni hit u kojem se može pronaći svatko od nas, a spominje Grdovića, Cocu, Ninčevića i brojne druge legende. Poslušajte pjesmu i pogledajte spot

Nakon proljetnog hita ‘Tri kreveta’ s legendom Draženom Zečićem, Luka Basi vraća se svom najprepoznatljivijem stilu – onome koji te u trenu odvede na more. Pjesma ‘Konoba’ već je prije izlaska oduševila publiku na društvenim mrežama.

POSLUŠAJTE PJESMU:

‘Konoba’ je prava dalmatinska razglednica – miris svježe ribe na gradele, maslinovo ulje, sol, domaći kruh, friški pomidori, čaša vina, hladno pivo, bevanda, šinjorine na plaži … Sve ono što vole svi koji obožavaju more, ljeto i Dalmaciju – jer kako ljeti žive Dalmatinci, tako barem na tjedan dana svako treba da isproba.

Spot za pjesmu sniman je u Dalmaciji na Lukinom omiljenom Pagu, a Luka u njemu preuzima ulogu gazde konobe. Na šaljiv način organizira audiciju za konobaricu i stvara atmosferu koju može pružiti samo prava 'Konoba na moru'.

Foto: raay music



U tekstu pjesme kojeg je napisao Neno Ninčević pojavljuju se svi – od Mladena, Coce, Nenada Ninčevića, Miše, pa čak i Ronalda – u društvu pjesme, gitare, vina i smijeha. Rezultat je recept za ljeto: nije južno nikad bilo tužno.

Jesen će kod Luke biti još toplija jer krajem godine ulazi u 10. godinu stvaranja pa će najaviti i veliki koncert.

Foto: raay music


Okruglu godišnjicu obilježit će novim albumom, novim projektima i pričama u stilu hitova koji su ga učinili jednim od najklikanijih, najgledanijih i najomiljenijih izvođača u regiji. A kako kaže refren Konobe:

- 'Ima pisme, ima i gitara, lipo nam je, i kad nema para' - to je baš Luka Basi, uvijek simpatično iskren. 

