Mladi bendovi Supervala dolaze na pozornicu INmusic festivala

Tri mlada benda okupljena oko Superval festivala, platforme koja promovira izvođače školskog uzrasta, nastupit će na ovogodišnjem INmusic festivalu u Zagrebu. Linija 109, Prosti Prst i Krakatoa bendovi su koji će se predstavljati publici tijekom sva tri dana festivala, od 23. do 25. lipnja 2025.

Linija 109, zagrebački ženski bend, nastupa prvog dana festivala. Njihov glazbeni izraz temelji se na alt rocku, uz utjecaje post rocka, shoegazea i indie rocka. Članice benda su Sara Vorberger, Jelena Jurić, Zana Bubica i Lucija Pranjić. Bend iza sebe ima nastupe u zagrebačkim klubovima te već dva sudjelovanja na Superval festivalu i njegovom popratnom programu Supeval+.

Drugi dan festivala, 24. lipnja, nastupit će Prosti Prst, alternativni bend iz okolice Čakovca i Varaždina. Njihov zvuk kombinira elemente nu metala i alternativnog metala. Bend čine Noa Kolar, David Lovaković, Luka Vidović i Vito Fleten. Dosad su nastupali u većim gradovima diljem Hrvatske te su svirali kao predgrupa regionalnim bendovima poput M.O.R.T.-a i Ognja.

Trećeg festivalskog dana, 25. lipnja, publiku očekuje nastup pulskog benda Krakatoa, koji nosi ime po poznatom vulkanu. Bend čine Dora Jovanović, Matej Beltrame Belke, Jakov Poropat i Lukas Kai Cinkopan.

INmusic festival bit će na poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu, a uz mlade izvođače nastupit će i brojna poznata imena svjetske i regionalne glazbene scene poput Kings of Leona, Massive Attacka, Aira, Fontaines D.C.-a, Foster the Peoplea, Michaela Kiwanuke, St. Vincent, Kim Deal, The Streetsa i drugih.

Trodnevne ulaznice za festival dostupne su po cijeni od 119 eura, a jednodnevne ulaznice mogu se kupiti isključivo putem službenog webshopa. Sedmodnevne kamperske ulaznice prodaju se po cijeni od 59 eura.