Mladi glumci o snimanju filma 'Glavonja': Nismo jeli slatkiše da ne 'podivljamo'...

"Glavonja" je priča o desetogodišnjoj Alisi i njezinu starijem bratu Milanu, koji svijet doživljava drukčije od ostalih. U društvu trojice dječaka detektiva kreću u potragu za tajanstveno nestalim roditeljima te upadaju u nadrealnu pustolovinu u kojoj će se zbližiti i postati nerazdvojna dječja družina. Upravo Milanova jedinstvena perspektiva postaje neočekivani ključ razotkrivanja misterija.

Talentiranu skupinu iznimno mladih glumaca predvode Marta Mihanović u ulozi Alise, Maks Kleončić u ulozi Milana te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Redateljica je Marina Andree Škop.

- Film 'Glavonja' bih opisala kao vrlo zabavan i avanturističan film. Najzabavnije mi je bio stil u kojem je scenarij napisan, a moj lik, Alisa, mi se jako svidjela i bila sam baš fascinirana njome. Pamtit ću kako nam naša dramska pedagoginja sa seta Tena Tadić nije davala da jedemo slatko kako ne bismo 'poludjeli' - rekla nam je Marta Mihanović.

Foto: PROMO

Milana glumi Maks Klemenčić, a u startu nam je otkrio kako se njegova uloga Milana 'na papiru čini zahtjevnom'.

- Nije mi ga bilo teško odglumiti, pogotovo zato što sam ima tridesetak proba na kojima sam učio gdje usmjeriti pogled, kako ravnomjerno disati, kako da odglumim tikove, a pogotovo mi je pomoglo to što Marta ima brata koji je neurodivergentan (neurodivergentnost se odnosi na činjenicu da mozgovi nekih ljudi funkcioniraju, uče i obrađuju informacije na načine koji se razlikuju od onoga što se smatra 'tipičnim' ili neurotipičnim, op. a.) - objasnio je Maks Klemenčić.

Iznenadila ga je takva pompa oko filma odmah nakon početka prikazivanja. “Glavonju” je u kinima u prvom vikendu prikazivanja pogledalo gotovo 13.000 ljudi.

- Nisam očekivao da će film biti ovoliko velika senzacija i tako popularan i baš mi je drago što igra u kinima. Premijera filma je bila u Cinestaru i bila je hrpa ljudi, puno više nego što sam očekivao. Imamo puno putovanja po drugim gradovima i mjestima povodom filma i baš mi je to drago, nije mi uopće naporno.

Foto: PROMO

Dosad su na premijeri bili u Zagrebu, Karlovcu, Koprivnici, Osijeku i Šibeniku.

- Super mi je to što je film u kinima i puno ga ljudi može vidjeti, a nije mi naporno ići na gostovanja, dapače, radujem se njima. Mislim da bi svako dijete trebalo pogledati 'Glavonju' da vide i shvate da su 'drugačija' djeca vrlo slična njima - dodala je Marta Mihanović.

Martin Pišlar igra jednog od detektiva, a evo kako on opisuje film:

- Ljudi, ovo nije obična priča. Zamislite djevojčicu koja traži nestale, roditelje uz pomoć prijatelja i svog brata koji svijet vidi skroz drukčije. Ima tu puno tajni, smijeha i fora efekata. Ima puno akcije, malo drame i hrpu fora koje samo mi klinci kužimo! Morate to pogledati - rekao je mladi glumac pa nastavio:

- Edo je legenda! Najzabavnije mi je bilo to što je on dio detektivske ekipe koja misli da su profi istražitelji. Svidjelo mi se što je Edo onaj tip koji primjećuje detalje koje drugi fulaju, ali na jedan simpa i dječji način. A najzabavnije je bilo kad smo snimali scene potrage po noći. Osjećaš se kao da si u pravoj avanturi, a ne na setu. Pamtit ću onaj miris tunela i to što smo se osjećali kao prava detektivska agencija iz filmova.

Foto: PROMO

Otkrio nam je i kako se pripremao za ulogu...

- Puno sam vježbao s ostalim glumcima, gotovo pola godine smo se dvaput tjedno družili po sat vremena. Redateljica Marina i teta Tena su nama puno pomogle da se opustimo. U početku je malo čudno, ali brzo postaneš Edo. Meni to nije 'pretvaranje', nego kao da na nekoliko sati uđeš u neku videoigru i stvarno postaneš taj lik. Najteže je ostati ozbiljan kad je nešto smiješno - objasnio je Martin.

Odgovorio je i na pitanje koliko film pomaže shvaćanju onih koji se "malo razlikuju".

- Apsolutno da pomaže. To je i poanta. Kroz film se uči da ne mora sve biti 'po špagi' da bi bilo dobro. Glavonja (Maks) vidi stvari koje mi ne vidimo, i bez njega ne bismo ništa riješili. To je velika lekcija za sve nas.

Popularnost mu, barem zasad, ne pada teško.

- Osjećam se kao da sam u nekom filmu unutar filma! Malo je naporno stalno biti 'on' za intervjue i paziti na držanje, ali kad vidi klince u kinu kako se smiju tvojim forama, sav umor nestane. Zagrebačka premijera je bila vrh! Najjači trenutak mi je bio kad me neki cool čovjek u kafiću tražio autogram kao da sam pravi detektiv. Skoro sam mu ostavio otisak prsta umjesto potpisa - dodao je Martin pa pozvao gledatelje u kino:

- Dođite zato što je film zabavan, ima super glazbu i priču koja te drži do kraja. I zato što je stvarno uzbudljiva avantura koja te nauči da budeš bolji frend i bolji čovjek.

I Andrija Lamot toplo preporučuje svima da pogledaju film.

- I to ne samo zato što ja glumim u njemu. Radi se o filmu koji je zanimljiv i djeci i odraslima. Govori o prijateljstvu, obitelji, suosjećanju i poštivanju različitosti, a glavni likovi su autistični dječak, njegova sestra i trojica detektiva. Osim što je poučan, film je i jako zabavan jer ima svega, misteriozni nestanak roditelja, hipnoza, krađa dijamanata, borba s nasilnicima… - rekao je Andrija pa otkrio kako je uopće došao do "Glavonje".

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

- Scenarij sam prvi put cijeli pročitao s tetom Anjom, ona je glumica zbog koje sam se i prijavio na audiciju za Glavonju. Sjećam se da je rekla da je moj lik Šimuna jako simpatično humorističan i da ću ga sigurno dobro odglumiti. Meni se odmah svidjelo što glumim jednog od detektiva odnosno da sam dio neke cool ekipe. Meni nije teško glumiti i pretvarati se da sam netko drugi jer je to zapravo igra, a ja se obožavam igrati.

Kaže da je tijekom snimanja bilo toliko zabavno da će zauvijek pamtiti cijeli proces. Izdvojio je ipak što je njega najviše fasciniralo.

- Ako baš trebam nešto izdvojiti, to je onda snimanje scena na drvetu kad smo se družili s kaskaderom Danijelom koji nam je pokazivao backflip. Onda kad smo snimali u gradskoj vijećnici i u pauzama glumili predsjednike koji mijenjaju svijet. I kad smo snimali u Sloveniji gdje smo nakon odrađenog posla jeli najbolji sladoled ikada.

Kako ste se pripremali za ulogu?

- Pripreme za ulogu su bile zapravo jako duge, dulje nego samo snimanje. Nas petero djece glumaca smo se s tetom Tenom (glumačka trenerica) i Marinom (redateljica) nekoliko mjeseci nalazili u dvorani na Ribnjaku gdje smo se međusobno upoznavali, radili glumačke igre, čitali tekst, prolazili scene, učili kako se derati iz dijafragme da nam ne pukne glas. Išli smo čak svi skupa i na jednu predstavu i u kino. Zbog tih priprema smo postali prava ekipa pa to nismo morali glumiti na setu.

Foto: PROMO

Mislite li da ovaj film pomaže da razumijemo one koji se malo razlikuju?

- Totalno, film je jako poučan i sva djeca bi ga trebala pogledati da vide kako se ponašati prema drugoj djeci koja su različita odnosno da se treba ponašati prema svoj djeci jednako jer smo zapravo svi mi različiti na svoj način - rekao nam je Andrija.

Rekao nam je kako je sve izgledalo od prvog "trailera" do premijere.

- Jako mi je bilo fora kad sam prvi put u kinu vidio trailer za Glavonju i sebe na velikom platnu. Sviđa mi se što su svi oko mene jako uzbuđeni oko toga. Kako mi je ovo prvi film, svi ti intervjui i gostovanja su mi novost, čudno mi je kad se netko želi fotkati sa mnom ili traži moj potpis. Ali još uvijek uživam što mogu davati izjave i putovati u druge gradove na druženja s publikom, a najveći bonus mi je druženje s ekipom iz filma. Na premijeri mi je bilo najljepše jer je na njoj bila moja obitelj, prijatelji, cijeli razred, učiteljica - tada sam bio najponosniji. Posebno je bilo i u Karlovcu gdje je bila prikazana inkluzivna verzija Glavonje, a mi smo naučili na znakovnom jeziku reći ‘Pogledajte film Glavonja svima’ - objasnio nam je.

Foto: PROMO

Zašto bi svako dijete trebalo pogledati ovaj film?

- 'Glavonja' je trenutačno hit film o kojem svi pričaju i to je dobar razlog da se ode u kino. Ali još je bolje što se radi o jako poučnom filmu iz kojeg svako dijete može naučiti kako se osjećaju djeca s autizmom i kako se treba ponašati prema drugoj djeci koja su različita. Ipak, najbolje je što je film jako zabavan i zanimljiv - dodao je Andrija Lamot.

Film "Glavonja" kroz uzbudljivu priču promovira vrijednosti prihvaćanja različitosti, zajedništva i prijateljstva, a film se posebno ističe svojim stiliziranim vizualnim stilom.

- Želja nam je bila ovako otkačenim i stiliziranim filmom zasijati sjeme empatije i razumijevanja u glavama naših mladih gledatelja te im pružiti nezaboravno filmsko iskustvo. Htjele smo da Glavonja bude film koji će klinci dugo pamtiti. Ima tu puno humora i čarobnog vizualnog svijeta, ali srce filma je jednostavno: kad se djeca udruže, stvarno mogu napraviti čudo - rekla je Marina Andree Škop.

Uloge odraslih likova tumače slovenski glumci Ajda Smrekar i Matej Puc, hrvatski glumci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin i Željko Duvnjak te slovački glumci Csongor Cassai i Gabriela Dzuríková.