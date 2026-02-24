Film Glavonja u prvom vikendu pogledalo je oko 13.000 ljudi!

Glavonju, čudesnu dječju filmsku avanturu u prvom vikendu prikazivanja pogledalo je čak 12.844 gledatelja diljem zemlje, čime postaje četvrto najbolje kino otvaranje hrvatskog dječjeg dugometražnog igranog filma ikada. Također, sa brojkom od 1583 gledatelja u Bosni i Hercegovini, Glavonja postiže najbolje kino otvaranje hrvatskog dječjeg filma u toj zemlji, izvijestili su iz Blitza.

Glavonja je film koji spaja napetost dječje detektivske avanture s toplom pričom o prijateljstvu, zajedništvu i prihvaćanju različitosti. Povedite svoje bližnje, djecu, prijatelje ili cijelu obitelj i uđite u čudesni Glavonjin svijet u kojem se tragovi prate njuhom, a hrabrost često dolazi iz onih koji svijet vide drukčije.

Foto: promo

Glavonja je priča o desetogodišnjoj Alisi i njezinu starijem bratu Milanu, koji svijet doživljava drukčije od ostalih. U društvu trojice dječaka detektiva kreću u potragu za tajanstveno nestalim roditeljima te upadaju u nadrealnu pustolovinu u kojoj će se zbližiti i postati nerazdvojna dječja družina. Upravo Milanova jedinstvena perspektiva postaje neočekivani ključ razotkrivanja misterija.

- Radi se o Alisi i o njezinom bratu Milanu koji je totalno drukčiji od nas i vidi svijet na svoj način. Skompaju se s nas tri detektiva i kreću u potjeru za roditeljima koji su negdje misteriozno zbrisali. Svi upadnu u takvu ludnicu od avanture, da ne znaš što je stvarno, a što nestvarno. Ima tu svega, ludih fora, puno rješavanja zagonetki i smiješnih situacija. Ne smijem vam otkriti baš sve, ali ako volite tajne, potrage i djecu koja su pametnija od odraslih, ovo je film za vas - ovim riječim filma najavljuje jedan od glumaca Martin Pišlar.

Foto: promo

Talentiranu skupinu iznimno mladih glumaca predvode Marta Mihanović u ulozi Alise, Maks Kleončić u ulozi Milana te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Film Glavonja kroz uzbudljivu priču promovira vrijednosti prihvaćanja različitosti, zajedništva i prijateljstva, a film se posebno ističe svojim stiliziranim vizualnim stilom.

Želja nam je bila ovako otkačenim i stiliziranim filmom zasijati sjeme empatije i razumijevanja u glavama naših mladih gledatelja te im pružiti nezaboravno filmsko iskustvo. Htjele smo da Glavonja bude film koji će klinci dugo pamtiti. Ima tu puno humora i čarobnog vizualnog svijeta, ali srce filma je jednostavno: kad se djeca udruže, stvarno mogu napraviti čudo, o filmu kaže Marina Andree Škop.

Uloge odraslih likova tumače slovenski glumci Ajda Smrekar i Matej Puc, hrvatski glumci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin i Željko Duvnjak te slovački glumci Csongor Cassai i Gabriela Dzuríková

Foto: promo

Film se ističe svojom likovnošću, koloritom i vizualnim stilom, za što su najzaslužniji direktor fotografije Tomislav Sutlar, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Zorana Meić te supervizor animacije i VFX-a Michal Struss.

Uz hrvatsku produkciju PomPom Film, Glavonja je nastao u koprodukciji produkcijskih kuća iz četiri zemlje – Objectif (Slovačka), Senca Studio (Slovenija), Air Productions (Latvija) te This and That Productions, 247HUB i Spotlight Production (Srbija), kojima su se pridružili Slovačka televizija i radio te Radiotelevizija Slovenija.

Producenti filma su Marina Andree Škop, Tibor Keser i Vanda Raýmanová, a koproducenti Ida Weiss, Antra Gaile, Līga Gaisa, Snežana van Houwelingen, Goran Stanković, Nemanja Cipranić, Igor Vranjković i Đorđe Đukanović. Film su podržali Hrvatski audiovizualni centar, Audiovizualni fond Slovačke, Nacionalni filmski centar Latvije, Slovenski filmski centar, Hrvatska radiotelevizija, Kreativna Europa MEDIA, Filmski studio Viba film i drugi.

Foto: promo

Glavonja je započeo kino distribuciju 19. veljače 2026., a hrvatski distributer je Duplicato Media.

Najbolja vikend otvaranja hrvatskih dječjih filmova dosad:

Drugi Dnevnik Pauline P. (2025) - 23.965 gledatelja

Šegrt Hlapić (2013) - 21.693 gledatelja

Dnevnik Pauline P. (2023) - 13.485 gledatelja

Glavonja (2026) - 12.844 gledatelja

Cvrčak i mravica (2023.) - 8.707 gledatelja

Koko i duhovi (2011) - 6.884 gledatelja