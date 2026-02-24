Obavijesti

Show

Komentari 0
ČETVRTO NAJBOLJE 'OTVARANJE'

Film Glavonja u prvom vikendu pogledalo je oko 13.000 ljudi!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Film Glavonja u prvom vikendu pogledalo je oko 13.000 ljudi!
9
Foto: promo

Film Glavonja kroz uzbudljivu priču promovira vrijednosti prihvaćanja različitosti, zajedništva i prijateljstva, a film se posebno ističe svojim stiliziranim vizualnim stilom

Admiral

Glavonju, čudesnu dječju filmsku avanturu u prvom vikendu prikazivanja pogledalo je čak 12.844 gledatelja diljem zemlje, čime postaje četvrto najbolje kino otvaranje hrvatskog dječjeg dugometražnog igranog filma ikada. Također, sa brojkom od 1583 gledatelja u Bosni i Hercegovini, Glavonja postiže najbolje kino otvaranje hrvatskog dječjeg filma u toj zemlji, izvijestili su iz Blitza. 

Glavonja je film koji spaja napetost dječje detektivske avanture s toplom pričom o prijateljstvu, zajedništvu i prihvaćanju različitosti. Povedite svoje bližnje, djecu, prijatelje ili cijelu obitelj i uđite u čudesni Glavonjin svijet u kojem se tragovi prate njuhom, a hrabrost često dolazi iz onih koji svijet vide drukčije. 

Foto: promo

Glavonja je priča o desetogodišnjoj Alisi i njezinu starijem bratu Milanu, koji svijet doživljava drukčije od ostalih. U društvu trojice dječaka detektiva kreću u potragu za tajanstveno nestalim roditeljima te upadaju u nadrealnu pustolovinu u kojoj će se zbližiti i postati nerazdvojna dječja družina. Upravo Milanova jedinstvena perspektiva postaje neočekivani ključ razotkrivanja misterija.

IDEALNI ZA 'MARATON' Top 10 filmova na Netflixu
Top 10 filmova na Netflixu

- Radi se o Alisi i o njezinom bratu Milanu koji je totalno drukčiji od nas i vidi svijet na svoj način. Skompaju se s nas tri detektiva i kreću u potjeru za roditeljima koji su negdje misteriozno zbrisali. Svi upadnu u takvu ludnicu od avanture, da ne znaš što je stvarno, a što nestvarno. Ima tu svega, ludih fora, puno rješavanja zagonetki i smiješnih situacija. Ne smijem vam otkriti baš sve, ali ako volite tajne, potrage i djecu koja su pametnija od odraslih, ovo je film za vas - ovim riječim filma najavljuje jedan od glumaca Martin Pišlar.

Foto: promo

Talentiranu skupinu iznimno mladih glumaca predvode Marta Mihanović u ulozi Alise, Maks Kleončić u ulozi Milana te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Film Glavonja kroz uzbudljivu priču promovira vrijednosti prihvaćanja različitosti, zajedništva i prijateljstva, a film se posebno ističe svojim stiliziranim vizualnim stilom.

U KINIMA U VELJAČI Junaci filma 'Glavonja': Na snimanju smo postali prava mala detektivska banda
Junaci filma 'Glavonja': Na snimanju smo postali prava mala detektivska banda

Želja nam je bila ovako otkačenim i stiliziranim filmom zasijati sjeme empatije i razumijevanja u glavama naših mladih gledatelja te im pružiti nezaboravno filmsko iskustvo. Htjele smo da Glavonja bude film koji će klinci dugo pamtiti. Ima tu puno humora i čarobnog vizualnog svijeta, ali srce filma je jednostavno: kad se djeca udruže, stvarno mogu napraviti čudo, o filmu kaže Marina Andree Škop.

Uloge odraslih likova tumače slovenski glumci Ajda Smrekar i Matej Puc, hrvatski glumci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin i Željko Duvnjak te slovački glumci Csongor Cassai i Gabriela Dzuríková

Foto: promo

Film se ističe svojom likovnošću, koloritom i vizualnim stilom, za što su najzaslužniji direktor fotografije Tomislav Sutlar, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Zorana Meić te supervizor animacije i VFX-a Michal Struss.

Uz hrvatsku produkciju PomPom Film, Glavonja je nastao u koprodukciji produkcijskih kuća iz četiri zemlje – Objectif (Slovačka), Senca Studio (Slovenija), Air Productions (Latvija) te This and That Productions, 247HUB i Spotlight Production (Srbija), kojima su se pridružili Slovačka televizija i radio te Radiotelevizija Slovenija.

OKRENULI 900.000 EURA Pala IPTV hobotnica! Optuženo 24-ero, među njima djelatnica MORH-a, bivši vojnik i policajac
Pala IPTV hobotnica! Optuženo 24-ero, među njima djelatnica MORH-a, bivši vojnik i policajac

Producenti filma su Marina Andree Škop, Tibor Keser i Vanda Raýmanová, a koproducenti Ida Weiss, Antra Gaile, Līga Gaisa, Snežana van Houwelingen, Goran Stanković, Nemanja Cipranić, Igor Vranjković i Đorđe Đukanović. Film su podržali Hrvatski audiovizualni centar, Audiovizualni fond Slovačke, Nacionalni filmski centar Latvije, Slovenski filmski centar, Hrvatska radiotelevizija, Kreativna Europa MEDIA, Filmski studio Viba film i drugi.

Foto: promo

Glavonja je započeo kino distribuciju 19. veljače 2026., a hrvatski distributer je Duplicato Media.

Najbolja vikend otvaranja hrvatskih dječjih filmova dosad: 

Drugi Dnevnik Pauline P. (2025) - 23.965 gledatelja
Šegrt Hlapić (2013) - 21.693 gledatelja
Dnevnik Pauline P. (2023) - 13.485 gledatelja
Glavonja (2026) - 12.844 gledatelja
Cvrčak i mravica (2023.) - 8.707 gledatelja
Koko i duhovi (2011) - 6.884 gledatelja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda
OBJAVILA SEKSI FOTKE

Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda

Riječka manekenka Barbara Šegetin ušla je u Big Brother kuću u regionalnoj verziji showa 2015. godine, sa svojom sestrom Tinom. Evo kako ona sada izgleda
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 24. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...
Što će biti danas u seriji Divlje pčele? Cvita nije oduševljena...
NAPETA NOVA EPIZODA

Što će biti danas u seriji Divlje pčele? Cvita nije oduševljena...

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026