Mladi 'hitmaker' kojeg vole velike zvijezde krenuo u solo karijeru, a sad objavio pjesmu

Jedna lasta ne čini proljeće, ali "Lasto" pjevača i tekstopisca Dominika Šuškovića donosi pravo glazbeno buđenje! Bivši član i frontmen zabavnog popularnog benda O.S.D.S., predstavio je spot za svoj prvi solo singl "Lasto", kojim otvara novo poglavlje svoje karijere. Stapajući emotivne stihove u kojima se može prepoznati svatko s melodijom koja osvaja na prvo slušanje, Dominik vraća publiku u vremena kada su se glazba i stihovi stvarali kako bi trajali vječno.

Ovih nekoliko minuta čiste magije potpisuje upravo Dominik, koji se 2024. godine našao na laskavoj listi "Top 30 najplaćenijih autora ispod 30 godina" prema ZAMP-u.

POSLUŠAJTE PJESMU:

- Radi se o tužnoj baladi o muškarcu koji shvati da nije za tu ženu i pušta je da ode. Pišem o sebi, ali i situacijama ljudi koji me okružuju. Nisam tip za nešto kičasto i prolazno, već autor koji ističe emociju. Želim stvarati vječnu glazbu za slušatelje kojima je dosta sveprisutne prolaznosti - kazao nam je talentirani glazbenik, naglašavajući kako nikad ne želi raditi kompromise da bi samo došao do slave.

Za tekst pjesme trebao mu je jedan dan, no produkcija je trajala mjesecima dok nije pronađen "savršen zvuk". Kada je regionalna kantautorska zvijezda Dragan Brajović Braja, njegov prijatelj i bliski suradnik potvrdio da je pjesma idealna za početak solo karijere, to je bilo to!

Dominik stoji i iza brojnih skladbi svojih kolega s estrade. Za grupu Vigor je tako napisao dvije pjesme, a trenutačno radi i na drugoj pjesmi za Mineu. Prošle godine, Dominik je oduševio čak i glazbenu divu Ninu Badrić, koja je putem Instagrama podijelila isječak Dominikove izvedbe njezinog velikog hita "Dodiri od stakla". Obožavatelji popularne pjevačice odmah su se pitali tko je markantni muškarac sa snimke.

- Bilo mi je drago kad sam vidio da me podijelio netko tako važan. Ona je na vrhu i pjeva žanrovski smjer u kojem se i ja vidim. Do kraja godine ću izbaciti još nekoliko pjesma, a na proljeće 2026. planiram izdati album s 10 ili 12 pjesama - otkriva Dominik.

Spot za pjesmu "Lasto" uljepšala je egzotična ljepotica Matilda Elizabeta Štilinović, podrijetlom iz Surinama u Južnoj Americi, koja većinu svog života živi u Hrvatskoj. Iako su se neke manekenke u stvarnom životu zaljubile u zvijezde s kojima su snimale video spotove, poput Chrissy Teigen i Johna Legenda, no ovdje to nije bio slučaj.

Velika podrška su Dominiku i bivši kolege iz benda koji je napustio nakon deset godina, ali razišli su se prijateljski.

- Oni su nastavili sa svojim životom i intenzivnim nastupima, dok sam se ja svega toga zasitio. Htio sam iskoristiti talent koji mi je Bog dao da napišem i otpjevam pjesmu te stvaram glazbu koju želim. S dečkima sam ostao u super odnosima, a vežu nas i kumstva - dodaje Dominik koji ne bi imao ništa protiv da mu neka velika regionalna zvijezda pokuca na vrata ili u inbox kako bi joj napisao novi hit.

- Kao autor, nisam ograničen žanrovski, a komuniciram poslovno i družim se s mnogim kolegama iz cijele regije. Svoje pjesme biram po nekom mom ukusu, ali mogu napisati bilo što. Sviđa se valjda ljudima kako brzo izbacujem pjesme i da nemam problem s egom koji je kod ljudi na estradi danas postao glavni kamen spoticanja za sve, zaključuje Dominik.