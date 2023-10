Mleeksha je najbolji 'freestyler' u Hrvatskoj: Hip-hop je nikad slušaniji, ali treba još prostora

Red Bull RapLika po treći je put ugostila u odličnoj atmosferi ugostila finaliste freestyle repanja koji su se u duelima borili za krunu državnog prvaka. Zadatak nije bio nimalo lagan - u sekundi su morali uhvatit ritam i rime, punchevima izbaciti protivnika te pridobiti žiri (ali i publiku) na svoju stranu. U tome je najbolji bio Mleeksha, 27-godišnji reper kojemu je ovo bilo i treće finale. Dobro je poznat publici Raplike, a uskoro, nada se, i onoj široj. Ispričao nam je kako je sve krenulo, što bi želio postići u karijeri i kakva je danas situacija na rap sceni.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- S rapom i freestylom sam krenuo, na najbezvezniji i najdosadniji način ikad. Prijatelj i ja smo bili na nekom košarkaškom igralištu, bilo nam je 15, 16 godina, on je pustio instrumental, ja sam krenuo nešto repat i uspio iz prve. Od tad freestylam, to je već nekih 10, 12 godina vježbe. To je i najbitnije za dobrog freestylera - da nikad ne prestaješ repat. Svi misle da moraju stvarati neke komplicirane rime ili punchlineove, ali bitno je da voziš beat i da ti to ima smisla - rekao je.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Žiri su ove godine činili pjevačica Elementala Remi, glazbena kritičarka Maja Trstenjak, producent Koolade, glazbenik Zembo Latifa i bivši regionalni pobjednik Red Bull Raplike Arot, a zadatak im je bio presuditi duele između osam finalista koji su se morali prilagoditi zadanim riječima ili ulogama - pa smo imali rundu gdje su umjesto 'standardnog vrijeđanja', na red došli komplimenti, ali i generacijski dvoboj između 'boomera' i 'gen z'. Ovogodišnji finalisti bili su Mleeksah, Prga, Flega Fleg, Kile, Nešela, Debeli Oko, Mali Japanac i LiK, od kojih su se neki već i natjecali, a Mleeksah je upravo poznanstva istaknuo kao najbolju stvar natjecanja.

- Organizacija ovog natjecanja je uvijek odlična, skupiš sva ta poznanstva, s nekima sam se jako i zbližio. Cijeli album koji sam snimio je zbog poznanstava koja imam u Red Bullu, ona su u zabavnoj industriji sve. Pjesme koje su vani su radi njih i to ti daje Raplika. Uz to, posebno ljudima, koji nisu navikli stajati na pozornicu, daje ti taj ' stage presence'. Mislim da svatko tko je pogledao ovaj battle mogao osjetiti da sam više puta bio u ovoj situaciji i da mi je pozornica prirodnija, što je ogroman plus. A definitivno donosi i publiku i pratitelje - objasnio je.

Naravno, pitali smo ga i što mora imati dobar freestyler, jer vjerujete, Raplika nadmaši očekivanja svakoga tko se prvi put nađe u publici.

- Battle je drugačiji od 'standardnog repa' i ekipa koja se bavi time, ne mora se znati baviti rapom. Ovdje moraš pronaći način za izvrijeđati nekoga. Možeš biti smiješan, agresivan, to je osobni stil, kao da pitaš što je bitno za dobrog slikara - postoji milijun i jedan način, ali svatko mora imati nešto svoje što ga razlikuje od drugih i to razvijati do kraja. Nitko od nas ne smišlja nešto unaprijed jer je to freestyle, ne možeš doći s nečim pripremljenim jer ćeš zeznut i sebe, ali i nije fer. Svatko, dobro možda ne svatko može pisati, ali ne može freestyleat. Kao mali i veliki nogomet - okej, korijen je isti, ali se masovno razlikuju - rekao nam je, a onda smo se prebacili na općenitu hip hop kulturu u Hrvatskoj, koja je posljednjih godina u zamahu. Gršine pjesme se, primjerice čuju od 'Ljubav je na selu' do klubova i velikih koncerata - preuzimaju mainstream prostor.

- Što se tiče glazbe u Hrvatskoj, obožavam Sašu Antića, kao i cijeli TBF, High5, tu su naravno i Kendi, Kandžija, Hiljson i Grše, od stranih Kendrick Lamar, Chance the Rapper, That Mexican OT... ali kao umjetnik se ne smiješ ograničiti jednim smjerom i slušati jednu vrstu glazbe, jer ćeš onda, htio ili ne, nesvjesno to ponavljati. Posebno ako je to vrsta glazbe koja je približna tome što ti radiš. Mislim da je hip-hop u Hrvatskoj i ostatku svijeta trenutno najpopularniji žanr, od reklama, koncerata, radio postaja. Ipak, iako je stanje što se tiče slušanosti nikad bolje, mislim da je prostor za mainstream ograničen i da većina, čak i poznatih repera ne može živjeti isključivo od svoje glazbe. Ipak, otvara se prostor i mislim da će se tako nastaviti i da će kroz 10- ak godina glazbenici biti bolje plaćeni i da će se moći baviti s tim, što znači da će biti veća kvaliteta muzike i više mjesta za repere u mainstreamu - ispričao je Mleeksha.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Za kraj, rekao je da bi želio biti i najslušaniji artist u Hrvatskoj jer 'ako nemaš visoke ambicije, čemu ih uopće imati', a priprema i album na kojem će mu se pridružiti i neke od kolega iz Raplike. Pobjedom je osvojio beat u produkciji Kooladea, a pjesmu i spot će snimati u Red Bull Studiosu u Berlinu, pa smo sigurni da ga čeka zanimljivo razdoblje.

Ambicije za album su da bude slušan, da ljudi znaju za taj njega i nadam se vidjet na istim pozornicama kao do sad jer sam zbog Red Bulla imao odlične nastupa na odličnim lokacijama, ali sad možda u formatu gdje izvodim svoje stvari, da su ljudi došli i platili kartu zbog Mleeksahe - zaključio je.