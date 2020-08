'Mnoge javne osobe su često u nezavidnoj financijskoj situaciji pa pristaju na ponižavanje...'

<p>Za mene će zauvijek ostati enigma zašto me televizije nisu angažirale kao profesionalca, nego me neprestano pozivaju u raznorazne reality projekte. Doživjela sam već više puta da se projekti reklamiraju mojim imenom bez da su sa mnom potpisali ikakav ugovor. Upravo zbog nemogućnosti kontrole nad upotrebom mojeg imena u javnosti napustila sam Hrvatsku. Nažalost, u hrvatskom javnom prostoru i uopće u takozvanom show businessu svi bi htjeli glamur i reklamu bez adekvatne novčane kompenzacije, rekla nam je <strong>Vlatka Pokos</strong> (50), koja ipak ne ulazi u reality show “Farma”, kako se šuškalo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Voditeljica i pjevačica već pet godina živi i radi u Kanadi. Kako kaže, sad je financijski neovisna, stoga ne pristaje na kompromise.</p><p>- Mnoge javne osobe u Hrvatskoj su u nezavidnoj financijskoj situaciji, stoga pristaju na, ponekad, ponižavajuće uvjete. Na loše uvjete nisam pristajala ni kad sam živjela u Hrvatskoj, a kamoli sad kad sam financijski neovisna. Generalno o reality projektima imam loše mišljenje, mislim da su zaglupljujući. Međutim, ponekad mogu osobi dati priliku da pokaže ljudima kakva doista jest. Možda, jer se s onim što se pušta u javnost može manipulirati – smatra Vlatka.</p><p>Dosad su je zvali u nebrojeno reality showova.</p><p>- ‘Celebrity Big Brother’ i ‘Survivor’, u gostovanje u ‘Mijenjam ženu’, u neke srpske projekte, mislim ‘Farmu’, ne sjećam se više točno. Bilo je i raznih prilično bolesnih ideja tipa vođenja emisija s golim sudionicima itd. Ipak, rado bih sudjelovala u ‘Plesu sa zvijezdama’ i žao mi je što nisam mogla sudjelovati u emisiji ‘Tvoje lice zvuči poznato’ zbog drugih obveza. Jednom je bila riječ o drugom projektu, a drugi put sam već studirala u Kanadi i nije mi odgovarao termin snimanja – kaže Vlatka. Neke ponude su bile, kaže, korektne u financijskom smislu.</p><p>- Ali doista mi je taj format (reality show) bio odbojan. I željela sam raditi kao voditeljica, kao profesionalac. Ali shvatila sam da se čovjek mora prilagoditi novom vremenu, stoga neću isključiti mogućnost sudjelovanja u nekom projektu u budućnosti. Možda bi u mojem slučaju to čak bilo i korisno. Mislim da me većina potpuno krivo doživljava - zaključila je Vlatka.</p>