Donosimo listu serija koje su se najviše gledale u SAD-u u tjednu između 30.10. i 6.11., a mnogi od nabrojanih naslova zasigurno su već osvojili i srca hrvatske publike
Mnoge su popularne i kod nas! Ovo je top 10 serija u kojima su uživali gledatelji diljem SAD-a
Među deset serija koje su građane Sjedinjenih Američkih Država prikovale uz male ekrane mogu se naći razni žanrovi, od kriminalističkih hitova poput 'Monster: The Ed Gein Story, preko realityja 'Love Is Blind' do one o slavnoj junakinji iz obitelji Addams, prenosi Pixsell. Platforma koja je bila najčešći odabir za bingeanje bio je Netflix, a uz njega se ističu i HBO Max te Paramount+.
1. Monster: The Ed Gein Story
2,308 milijuna minuta gledanja, Netflix
Kriminalistička serija donosi istinitu priču o zloglasnom ubojici čiji su zločini šokirali ljude diljem svijeta te poslužili kao inspiracija za mnoge poznate horor filmove.
SAD, 2025., krimi
2. Love is blind
1,112 milijuna minuta gledanja, Netflix
U ovom reality showu kandidati i kandidatkinje pokušavaju pronaći svoju pravu ljubav zaručivši se za osobu koju još nikada nisu vidjeli.
SAD, 2025., reality
3. Halo
517 milijuna minuta gledanja, Paramount+/Netflix
Ova vojna znanstvenofantastična serija inspirirana je video igricom, a u njoj gledatelji mogu pratiti napeti sukob između čovječanstva i vanzemaljskog saveza 'The Covenant'.
SAD, 2022. - 2024., znanstvena fantastika
4. Is It Cake? Halloween
512 milijuna minuta gledanja, Netflix
U ovom reality showu iskusni slastičari moraju upregnuti svoju maštu i vještine te pokazati tko može napraviti najbolju tortu inspiriranu najstrašnijom noći u godini.
SAD, 2025., reality
5. Tulsa King
509 milijuna minuta gledanja, Paramount+
Mafijaš Dwight Manfredi, koji je proveo 25 godina u zatvoru, seli u Tulsu te tamo gradi svoje carstvo, a utjelovio ga je slavni Sylvester Stallone.
SAD, 2022., akcija
6. Wayward
505 milijuna minuta gledanja, Netflix
Gledatelji u ovoj seriji upoznaju mladu policajku koja sumnja da osnivač lokalne škole za problematične tinejdžere skriva neke mračne tajne.
Kanada, 2025., triler
7. The Great British Baking Show
474 milijuna minuta gledanja, Netflix
Najbolji britanski slastičari gledateljima će pružiti nezaboravan doživljaj natječući se u tome tko može pripremiti najfiniju i najkreativniju slasticu.
UK, 2025., reality
8. Boots
434 milijuna minuta gledanja, Netflix
Gledatelje serije dirnut će priča o dvojici mladića koji se priključuju američkim marincima te se suočavaju s vojnom obukom, ali i homofobijom.
SAD, 2025., drama
9. Wednesday
426 milijuna minuta gledanja, Netflix
Protagonistica ove serije članica je poznate i neobične filmske obitelji Addams, a gledatelji imaju priliku pratiti avanture nje i njenih kolega iz imaginarne škole Nevermore.
SAD, 2025., crna komedija, fantazija
10. Peacemaker
398 milijuna minuta gledanja, HBP Max
Gledatelje serije zabavit će John Cena u ulozi superjunaka koji vjeruje u mir, a posebno će ih oduševiti i crni humor te akcija kojom ovaj hit obiluje.
SAD, 2022., superheroj
Osim one američke, ovi raznovrsni hit naslovi zasigurno bi mogli oduševiti i domaću publiku. Ako tražite inspiraciju za večernje bingeanje, ova je lista pravi izbor za vas.
