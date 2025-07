Mnogi su čekali na ovaj koncert: Oasis nastupa nakon 16 godina

Jedan od najutjecajnijih britanskih bendova svih vremena, Oasis, večeras će se nakon čak 16 godina ponovno popeti na pozornicu. Povratnički koncert održat će u Cardiffu, čime službeno započinje njihova velika svjetska turneja koju su fanovi dugo priželjkivali, a mnogi su smatrali nemogućom.

Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Glavni razlog dugogodišnje pauze bila je poznata i burna svađa između braće Gallagher, Liama i Noela, koja je 2009. kulminirala raspadom benda.

Godinama su se međusobno prozivali u medijima, a pomirenje se činilo dalekim snom. Ipak, ovog puta se dogodilo, ponovno su zajedno, a na pozornici će im se pridružiti i originalni članovi Paul 'Bonehead' Arthurs, Gem Archer i Andy Bell. Na bubnjevima će biti iskusni Joey Waronker, poznat po suradnji s Beckom i REM-om.

- Ovo nije nostalgija, ovo je novo poglavlje. Zvuk koji imamo sada je masivan, zvučimo gigantski - rekao je Noel Gallagher uoči prvog koncerta, jasno dajući do znanja da povratak nije samo jednokratna senzacija.

Foto: Zak Hussein/PRESS ASSOCIATION

Karte za koncerte planule su u rekordnom roku.

Prošle godine, kada je turneja najavljena, tisuće obožavatelja satima su čekale na online platformama, no mnogi su ostali neugodno iznenađeni dinamičkim cijenama ulaznica, zbog kojih su cijene u posljednji tren znatno narasle. Situacija je izazvala veliku buru u javnosti, a čak je i Britanska agencija za tržišno natjecanje pokrenula istragu protiv Ticketmastera.

Unatoč kritikama zbog visokih cijena, dvorane su rasprodane, a fanovi iz cijelog svijeta stižu u Cardiff. Večerašnji koncert je samo početak, Oasis će u sklopu turneje obići Ujedinjeno Kraljevstvo, obje Amerike, Aziju i Australiju.

VO5 NME Awards 2018 - London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, Oasis su glazbenim svijetom protutnjali devedesetih s legendarnim albumima Definitely Maybe (1994.) i (What’s The Story) Morning Glory? (1995.), a pjesme poput 'Wonderwall', 'Don’t Look Back in Anger' i 'Live Forever' postale su himne generacija.

- Do sada smo imali puno proba, i zvuči bolje nego ikad - dodao je Liam Gallagher, poznat po svom britkom jeziku, ali i neospornoj karizmi.