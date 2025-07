'Mnogi su mi priznali da su se poistovjetili s Donom. To samo znači da žele varati svoje žene'

Rijetke su televizijske serije koje uspiju definirati ne samo jednu eru televizije, već i oživjeti duh prošlog vremena s takvom preciznošću i dubinom da postanu kulturni fenomen. "Momci s Madisona" (Mad Men) upravo je takva serija. Smještena u glamurozni, ali i moralno kompleksni svijet marketinških agencija na njujorškom Madison Avenueu 1960-ih, ova drama postala je sinonim za vrhunsko pripovijedanje, besprijekoran stil i slojevite likove koji se i danas, godinama nakon završetka, analiziraju i pamte.

Sve je počelo 19. srpnja 2007. godine, kada je emitirana prva epizoda pod nazivom "Smoke Gets in Your Eyes" (Dim ti ulazi u oči). Gledatelji su odmah uronjeni u zadimljene urede i barove Manhattana 1960. godine, gdje upoznajemo Donalda "Dona" Drapera (Jon Hamm), zagonetnog i briljantnog kreativnog direktora agencije Sterling Cooper. Njegov prvi zadatak u seriji postavlja ton za sve što slijedi: kako prodati cigarete Lucky Strike u vrijeme kada znanstvena istraživanja sve glasnije govore o njihovoj štetnosti.

Foto: themoviedb.org

U istoj epizodi upoznajemo i Peggy Olson (Elisabeth Moss), naivnu djevojku iz Brooklyna kojoj je to prvi dan na poslu kao Donova tajnica. Kroz njezine oči vidimo seksizam i krute društvene norme tog vremena, ali i nagovještaj njezina nevjerojatnog puta. Donovo rješenje za Lucky Strike – legendarni slogan "It's Toasted" – nije samo marketinški genij, već i sažetak njegove životne filozofije: "Ako ti se ne sviđa što se govori, promijeni razgovor."

Kreator serije, Matthew Weiner, ideju je razvijao godinama, još dok je radio kao scenarist na kultnoj seriji "Obitelj Soprano". Njegova vizija bila je stvoriti dramu koja će biti više od puke rekonstrukcije prošlosti. Proučavao je američku književnost i kinematografiju 1960-ih, crpeći inspiraciju iz filmova poput "Apartmana" Billyja Wildera te knjiga kao što je "Ženska mistika" Betty Friedan.

Pažnja posvećena detaljima postala je zaštitni znak serije. Od dizajna namještaja i kostima do načina na koji likovi govore i puše, sve je bilo povijesno autentično. Produkcija nije štedjela; samo je pilot epizoda koštala preko 2,8 milijuna eura, a za njezino snimanje Weiner je okupio većinu ekipe s kojom je radio na "Sopranosima". Rezultat je bio vizualno opojan svijet koji je djelovao nevjerojatno stvarno.

Iako "Mad Men" nikada nije dostigla masovnu gledanost poput nekih drugih serija, njezin utjecaj i status bili su neupitni. Kritičari su je jednoglasno proglasili remek-djelom. Serija je osvojila čak 16 nagrada Emmy i pet Zlatnih globusa. U povijest je ušla kao prva serija s osnovnog kabelskog kanala (AMC) koja je četiri godine zaredom osvojila Emmy za najbolju dramsku seriju (2008. – 2011.). Prestižna nagrada Peabody samo je potvrdila njezin izniman kulturni značaj. Pohvale su stizale sa svih strana, ističući vrhunski scenarij, kompleksnu glumu, režiju i neusporedivu vizualnu estetiku.

Foto: themoviedb.org

U središtu svega je Don Draper, čovjek čiji se život temelji na laži. Njegov pravi identitet – Dick Whitman, siroče iz ruralne sirotinje – tajna je koja ga proganja i definira. On je majstor prodaje snova, ali sam ne može pronaći sreću. Jon Hamm, koji ga je utjelovio, postao je globalna zvijezda, a o liku je jednom prilikom rekao: "Mnogi muškarci mi govore da se poistovjećuju s Donom, što vjerojatno znači da samo žele varati svoje žene."

Radnja serije, koja se proteže kroz cijelo desetljeće, prati ne samo Donove profesionalne uspjehe i osobne krahove, već i evoluciju društva. Uspon Peggy Olson od tajnice do vrhunske copywriterice simbolizira buđenje feminizma i promjenu uloge žene. Likovi poput šarmantnog, ali samodestruktivnog Rogera Sterlinga (John Slattery) i ambicioznog Petea Campbella (Vincent Kartheiser) nude različite perspektive na muškost tog doba.

Neke od najpamtljivijih rečenica serije, poput Donove "To je ono za što služi novac!" upućene Peggy, ili njegove definicije nostalgije kao "nježne, ali moćne sile", postale su dio popularne kulture.