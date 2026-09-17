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EMOTIVNO

Mnogi su radi nje zaplakali: Objavljena je videoporuka Dolly Parton snimljena prije smrti

Piše Stela Kovačević,
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Mnogi su radi nje zaplakali: Objavljena je videoporuka Dolly Parton snimljena prije smrti
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Foto: Mario Anzuoni
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Slavna glazbenica je postuhumno primila nagradu za životno djelo na dodjeli Americana Honors & Awards 2026. godine, a zahvalila se putem unaprijed snimljenog videa

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Country legenda Dolly Parton posthumno je primila nagradu za životno djelo na dodjeli Americana Honors & Awards 2026. godine, a priznanje je prihvatila putem unaprijed snimljenog videa. Slavna glazbenica preminula je u kolovozu, a njezina posljednja poruka duboko je ganula sve prisutne u dvorani.

Pjevačica poznata po hitu 'Jolene' u emotivnoj je snimci izjavila kako je iznimno počašćena što je dobila to prestižno priznanje.

​- Roots glazba, ili ono što danas nazivaju Americana glazbom, jest ono što sam svirala dok sam odrastala u Smoky Mountainsu. To je ista ona glazba koja me privukla natrag u istočni Tennessee još 1997. godine kako bih napisala i snimila svoj album Hungry Again. Taj projekt je zaista otvorio vrata cijelom nizu bluegrass i akustičnih albuma koji su promijenili smjer moje karijere na tako mnogo načina - rekla je Parton okupljenoj publici.

Parton je u nastavku videa istaknula kako su novi obožavatelji tek nedavno otkrili njezine albume te su ih u potpunosti prihvatili, zbog čega je osjećala kao da to razdoblje njezine karijere predstavlja pravu glazbenu renesansu. Njezin utjecaj na glazbenu industriju ostao je neizmjeran sve do njezinih posljednjih dana, a njezina sposobnost povezivanja s publikom različitih generacija uvijek je iznova oduševljavala kritičare i obožavatelje.

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​- Želim zahvaliti svima u organizaciji na tome što su me prepoznali i dodijelili mi ovu nagradu. Ovo je velika čast, zaista, i samo znajte da ću vas uvijek voljeti - zaključila je zvijezda country glazbe, aludirajući na svoj kultni hit.

Foto: ? Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

Prije nego što su organizatori pustili spomenuti video, njezina dugogodišnja prijateljica Emmylou Harris održala je uvodni govor o bogatoj ostavštini i nevjerojatnom utjecaju koji je Dolly imala na američku kulturu. Harris je pritom naglasila koliko je njezina prijateljica bila svestrana i talentirana.

​- Bila je jedna od naših najvećih kantautorica svih vremena, ali jednako je sjajno blistala i na pozornici - podijelila je Harris sa suzama u očima.

Pixsell
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Nakon emotivnog videa, posveta je završila izvedbom njezine poznate pjesme 'Coat of Many Colors', koju su izvele Brandi Carlile i grupa I'm with Her. Glazbeni svijet time je odao još jednu počast ženi koja je ostavila neizbrisiv trag u povijesti glazbe.

*uz korištenje AI-ja

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