Mnogima obilježila djetinjstvo! Evo kako danas izgleda Pipi

Legendarni film 'Pipi Duga Čarapa' snimljen je 1969 godine., a najjaču djevojčicu na svijetu utjelovila je švedska glumica Inger Nilsson (66). Inger je imala samo osam godina kad je dobila ulogu Pipi Duge Čarape, a odabrana je među čak 8000 djevojčica. Uloga ju je proslavila preko noći, ali joj kasnije, nažalost, nije donijela mnogo koristi.

Htjela je nastaviti glumačku karijeru, ali svugdje su je doživljavali samo kao Pipi, pa joj je bilo jako teško dobiti bilo kakvu drugu ulogu.

Jednu od svojih zapaženijih uloga ostvarila je u njemačkoj kriminalističkoj seriji 'Der Kommissar und das Meer', koja se emitirala od 2007. do 2021. godine. Iako se povremeno pojavljuje u raznim projektima, gluma joj više nije glavno zanimanje. Inger radi kao tajnica u jednoj ordinaciji u Stockholmu.

Sudjelovala je i u popularnom švedskom reality showu 'Kändisdjungeln', koji se emitirao od 11. do 27. rujna 2009. godine. Nekoliko godina kasnije, 2015., pojavila se u zapaženom švedskom filmu 'The Here After', u kojem je tumačila ulogu ravnateljice škole. Glumica se u jednom intervjuu osvrnula na činjenicu koliko se njezina osobnost razlikovala od one lika koji ju je proslavio.

- Pipi je bila sasvim drugačija od mene, ja sam bila povučena djevojčica i karakterom različita od nje - izjavila je ranije.

