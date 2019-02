Modna pista na selu: Djevojke kasnile u štalu zbog šminkanja

Nova epizoda Ljubavi na selu donosi nove dogodovštine Ljube Bebića (66) i njegovih dama. Ljubo se hvalio dalmatinskim ribljim specijalitetima, a šala Vere Filipović (63) će izazvati prvu veliku raspravu u njegovu taboru. Romantična večera u samo nekoliko sekundi završit će tako teškim riječima i suzama.

- Ovi su zidovi prvi put veseli nakon deset godina - pohvalio se Ljubo kada su mu došle kandidatkinje. Otkrio je i da je, živeći sam, bio jako tužan.

Farmeri su za svoje odabranice pripremili niz aktivnosti, od odlaska u maslinik, hranjenja svinja, mužnje ovaca i košnje. I dok će jedne dama spremno čekati svoja zaduženja, drugima će već i buđenje predstavljati pravi problem, a zatim će požuriti u kupaonicu kako bi se prikladno uredile, što će izazvati ljutnju njihovih domaćina koji će, čekajući ih, obaviti već polovicu jutarnjih poslova.

Neće nedostajati ni tračanja pa će određene djevojke podijeliti svoje mišljenje o svojim konkurenticama i njihovu ponašanju prema farmerima, piše RTL.

Mira je plačući u prošloj epizodi govorila da želi ići kući..

- Baš sam u krizi sad. Zbog tih scena išla bih kući. Pod*ebava me se na neki način - jadala se Mira nakon što joj je Monika rekla da će svi spavati skupa.

- Meni to nije šala, meni je to ozbiljna stvar. Je l' to normalno u štiklama ići na farmu? Koja sam ja budala, zašto sam došla tu? - pitala se Mira.

