Obavijesti

Show

Komentari 0
PONOSNA MAMA

'Moja dva najbitnija muškarca': Iva Todorić pozirala sa sinovima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
6
Foto: Instagram

Podijelila je fotografiju sa sinovima Ivanom i Antom Balentom te ih nazvala 'najbitnijim muškarcima' u svom životu, što je privuklo veliku pažnju pratitelja. Mnogi su primijetili koliko su narasli

Moja dva najbitnija muškarca, poručila je Iva Todorić, a iza tih nekoliko riječi krije se trenutak koji je privukao pažnju mnogih. Proteklog vikenda sa sinovima Ivanom i Antom Balentom bila je na vjenčanju, a mnogima nije promaknulo koliko su danas odrasli. Ivan ima 21 godinu, a Ante 19.

Foto: Instagram

Poduzetnica je majka i Tare (24), o kojoj je nedavno govorila u intervjuu za Story.

- Moja djeca moj su ponos i moj najveći blagoslov - kroz njih sam naučila što znači ljubav, u svim izazovima života. Tara je moj ponos. Predivno je gledati kako se razvila u mladu poslovnu ženu. Ona se primarno bavi nekretninama - agentica je za nekretnine i fantastično joj ide to što radi - rekla je.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Osvrnula se i na sinove.

- Ivan radi u tvrtki Bytes & Beyond i studira, promatram ga kako sazrijeva i napreduje, a Ante je tek počeo studirati, on je anđeo koji hoda zemljom. Svi su oni moji najveći blagoslovi i veselim se što ih gledam kako se grade i pronalaze svoj put - dodala je.

Progovorila je i o odnosu s Hrvojem Balentom, ocem njezine djece.

- Poštujemo se i imamo korektan odnos, i to mi je najvažnije - da između nas vlada mir i poštovanje. Na kraju dana, uvijek smo roditelji svoje djece, i to je ono što nas povezuje - poručila je.

21.4.2001. Vjen?anje Ive Todori? i Hrvoja Balenta
Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026