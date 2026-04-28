'Moja dva najbitnija muškarca': Iva Todorić pozirala sa sinovima

Moja dva najbitnija muškarca, poručila je Iva Todorić, a iza tih nekoliko riječi krije se trenutak koji je privukao pažnju mnogih. Proteklog vikenda sa sinovima Ivanom i Antom Balentom bila je na vjenčanju, a mnogima nije promaknulo koliko su danas odrasli. Ivan ima 21 godinu, a Ante 19.

Poduzetnica je majka i Tare (24), o kojoj je nedavno govorila u intervjuu za Story.

- Moja djeca moj su ponos i moj najveći blagoslov - kroz njih sam naučila što znači ljubav, u svim izazovima života. Tara je moj ponos. Predivno je gledati kako se razvila u mladu poslovnu ženu. Ona se primarno bavi nekretninama - agentica je za nekretnine i fantastično joj ide to što radi - rekla je.

Osvrnula se i na sinove.

- Ivan radi u tvrtki Bytes & Beyond i studira, promatram ga kako sazrijeva i napreduje, a Ante je tek počeo studirati, on je anđeo koji hoda zemljom. Svi su oni moji najveći blagoslovi i veselim se što ih gledam kako se grade i pronalaze svoj put - dodala je.

Progovorila je i o odnosu s Hrvojem Balentom, ocem njezine djece.

- Poštujemo se i imamo korektan odnos, i to mi je najvažnije - da između nas vlada mir i poštovanje. Na kraju dana, uvijek smo roditelji svoje djece, i to je ono što nas povezuje - poručila je.