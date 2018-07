Demi švercala kokain, a molila Boga da je oslobodi ovisnosti...

Američka glumica i kantautorica Demetria Lovato (25), poznatija kao Demi, se u utorak ujutro predozirala opijatima te je hitno hospitalizirana. Demi se trenutno oporavlja, a liječnicima nije htjela reći koju je drogu uzela. Sumnja se da je u pitanju heroin.

- Demi je budna, a s njom je njezina obitelj. Žele izraziti zahvalnost svima na brizi i ljubavi koju im šalju. Neke informacije koje se pojavljuju u medijima nisu točne i molimo vas za privatnost i da ne spekulirate o njenom zdravstvenom stanju jer je trenutno najvažnije da se Demi oporavi - stoji u službenoj izjavi.

Pjevačica je sutra trebala nastupiti u Atlantic Cityju, ali službenog otkazivanja koncerta još nema. Zbunjeni fanovi se pitaju hoće li pjevačica otkazati cijelu turneju.

Disneyjeva princeza od malih nogu

Demi je rođena u Novom Meksiku, a u showbiznisu je od malih nogu. Nakon uloge u dječjoj seriji Barney i prijatelji 2007., ostvarila je suradnju s Disneyjem i glumila u brojnim serijama i filmovima za mlade. Najveću popularnost je stekla ulogom u televizijskoj seriji Sonny with a Chance, koja se snimala do 2011. godine.

Disneyjeva princeza se nakon toga u potpunosti posvetila glazbenoj karijeri. S prvim albumom pod nazivom 'Don't forget' ostvarila je suradnju s glazbenom skupinom Jonas Brothers. Zajedno su otputovali na turneju, a mediji su počeli spekulirati da su Demi i Joe Jonas u vezi. Iduće godine je snimila još jedan album (Here we go again) koji je ušao na ljestvicu top 15 albuma u Velikoj Britaniji u to vrijeme.

Udarila je plesačicu na turneji

Ponovno je otputovala na turneju s Jonasima. Uspjeh je zasjenila njena svađa s jednom od plesačica, koja joj je u to vrijeme bila i dobra prijateljica. Demi je udarila plesačicu Alex Welch nakon što je saznala da je rekla njenom ocu da uzima lijek Adderall. Tako se otkrilo i da je Demi razvila ovisnost o drogama i alkoholu.

Poslije tog incidenta, Demi je potražila pomoć zbog 'emotivnih i psihičkih problema'. Kasnije je priznala da je u to vrijeme bolovala od anoreksije i bulimije i da se samoozljeđivala. Snimila je dokumentarac o svojom borbi s ovisnošću i prvom odlasku na rehabilitaciju.

'Jednostavno komplicirana'

- Više nisam slijedila program, nisam uopće bila spremna biti trijezna. 'Švercala' sam kokain u avione, kupaonice, uzimala sam ga preko noći. Dva mjeseca sam ga uzimala bez prestanka - priča pjevačica u dokumentarcu 'Simply Complicated' (Jednostavno Komplicirana). Jednom prilikom je, kaže, pretjerala i pomislila je da će umrijeti od predoziranja.

- Našmrkala sam se kokaina, a zatim sam uzela nekoliko Xanaxa. Počela sam se gušiti, srce mi je jako lupalo - kazala je Lovato. Nakon toga je pokušala samoubojstvo. Popila je pola bočice tableta, a bližnji su joj savjetovali da neko vrijeme ostane na psihijatriji.

Mjesecima nakon terapije, Demi je izdala i treći album koji ju je vinuo u sam glazbeni vrh. Činilo se kako su ovisnički dani iza nje: Nizala je hit za hitom, potpisala ugovor s X Factorom i uz bok Simonu Cowellu i Britney Spears sudila natjecateljima druge sezone.

Nije imala sreće u ljubavi

Demi je bila u dugoj vezi s glumcem Wilmerom Valderramom (38), najpoznatijim po ulozi u TV seriji 'Lude 70-e'. Bili su u vezi šest godina, a čak su i razmišljali o braku. Prošle godine je prekinula kratku vezu s MMA borcem Guilhermom Vansconcelosa, poznatijem pod nadimkom Bombe (32).

Prekinuli su uz objašnjenje kako njihova veza više nije imala smisla.

- Prekid nije bio dramatičan. Bomba je dobar momak. No više nisu imali budućnost - kažu prijatelji bivšeg para. Pjevačica je poslije tvrdila kako je između njih dvoje sve super jer je nasmijava.

Psihički poremećaji i rehabilitacija

Otvoreno je pričala o svojoj borbi s bipolarnim poremećajem. Ispričala je da mora stalno uzimati lijekove kako bi poremećaj držala pod kontrolom. Postala je ambasadorica u borbi protiv poremećaja u prehrani i uzor mnogim mladima. Priznala je i da je već 'šest godina' čista od svih opijata.

Priznala je da je nekoć koristila kokain svakih sat vremena, ali smatra da su najgori dani prošlost.

Kratak predah od svega

Lovato je 2016. objavila da se povlači sa scene.

- Dosta mi je pjevanja, stresa i pritisaka sa svih strana. Ništa mi više nema smisla. Radije ću se baviti humanitarnim radom - rekla je američka glazbenica koja se nedugo nakon toga ipak vratila glazbenoj karijeri.

Molila je Boga da je oslobodi ovisnosti

- Bezbroj puta sam se poželjela vratiti starim porocima, ali sam preklinjala Boga da me oslobodi te opsesije. Danas sam ponosna na sebe, ali nikada ne bih uspjela bez pomoći obitelji, prijatelja i vas, obožavatelja, jer ste vjerovali u mene i bili ste mi podrška na putu ozdravljenja - napisala je prošle godine na svim društvenim mrežama.

Fanove je shrvala činjenica da je Demi ponovno posrnula u ralje ovisnosti. Demi je to dala naslutiti stihovima svoje posljednje pjesme 'Sober' u kojoj se ispričava fanovima i obitelji.

- Nemam izlika. Za sve oproštaje. Nazovite me kad bude gotovo. Umirem iznutra. Radim ovo svaki put kad sam usamljena. Mama, oprosti što više nisam trijezna. Za sve one koji me nikad nisu ostavili: Ovo smo već prošli, oprostite, ali nisam više trijezna. Oprostite što smo opet ovdje, obećavam da ću potražiti pomoć. Nije mi bila namjera, žao mi je, žao mi je sebe - pjeva Demi.

U nedjelju je nastupila u Kaliforniji i zaboravila stihove nove pjesme. Odmah je fanovima priznala da se zbunila uz blagi smješak, a publika ju je podržala pljeskom.

Mnogi ne smatraju slučajnošću što je zastala upravo na stihovima 'Žao mi je što sam opet tu, obećavam da ću potražiti pomoć'.