Momci su me stalno pitali dolazi li pravi Mišo Kovač ili dvojnik

Klapa Rišpet novim albumom ‘Šta mi ljube oćeš kazat’ obilježava deset godina rada, na kojem su ugostili Doris Dragović i Duška Ćurlića

<p>Prije nekoliko dana u prodaju su pustili treći album “Šta mi ljube oćeš kazat”, kojim klapa Rišpet obilježava deset godina rada. Tim povodom popričali smo s <strong>Perom Kozomarom </strong>(56) i<strong> Ivom Amulićem </strong>(58).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stariji očevi </strong></p><p>- Vrijeme mi je jako brzo proletjelo, kao da sam jučer krenuo raditi s momcima iz Rišpeta. Iz početaka se sjećam naše prve pjesme ‘Sunce mi od tebe dolazi’ i dueta s legendom Mišom Kovačem. Momci iz klape nisu vjerovali da će pravi pravcati Mišo Kovač doći na snimanje pjesme i stalno su me pitali: ‘Šefe, dolazi li pravi Mišo ili neki dvojnik’ - ispričao nam je Kozomara.</p><p>Ovogodišnji ljetni hit bila je pjesma “Maka, maka”. Spot je, sudeći prema komentarima, nasmijao mnoge, a Pero nam govori o čemu se u pjesmi zapravo radi:</p><p>- Spot je postigao veliki uspjeh, svi su pričali o njemu, a zapravo u pjesmi on jadan nije ‘maka’ zbog zdravog života i prehrane nego zbog ljubavi. Krivo mu je da je izgubio voljenu i sad plače za njom - pojašnjava.</p><p>Na snimanjima je uvijek dobra atmosfera i šala je neizostavna, a dosad su imali puno poznatih u spotovima kao što su Ana Sasso, Ivan Pažanin, Fani Čapalija, Blanka Vlašić... Koncerata nema, cijela ljetna turneja od trideset i pet koncerata im je otkazana i, kao i ostali njihovi kolege, nadaju se da će korona čim prije proći i da će se pronaći cjepivo. Iako su bazirani na koncerte, dobivali su i pozive da pjevaju na svadbama, što su s guštom prihvatili.</p><p>- Kao gosti na vjenčanju pjevamo dva sata, ali su naš forte i ono čega najviše imamo, koncerti. U veljači smo imali dva ponovno rasprodana koncerta u Lisinskom i rasprodanu veliku Spaladium Arenu u Splitu, koncert pred deset tisuća ljudi. To je ono što nas čini sretnima - kaže. Na ovom trećem albumu imaju čak dva dueta, s <strong>Doris Dragović</strong> i <strong>Duškom Ćurlićem</strong>. Suradnju su dogovorili za čas.</p><p>- Vjerujte, ‘nagovaranje’ je trajalo jednu rečenicu. I Doris i Duško su istoga trena nakon moje rečenice da imam lijepu pjesmu za duet, odmah prihvatili suradnju. To mi kao autoru imponira, kada ti takve dvije veličine daju ‘vjetar u leđa’ i žele snimiti pjesmu za duet - govori nam Pero.</p><p>Vremena se mijenjaju, ali ljubav prema klapskoj glazbi ne jenjava ni u slučaju Iva Amulića. Da su mu prije deset godina rekli da će biti u vrhu klapske glazbe, Ivo bi im vjerovao, kaže,i to zato što on nikad nije prestao vjerovati u sebe i samo se trebao okružiti pravim ljudima. Na pitanje o receptu koji pomaže da svaka pjesma postane hit nekadašnji pjevač grupe Tutti Frutti kaže:</p><p>- Pravi ljudi kada se nađu, tada nastaje kemija, i onda nastaju dobre pjesme. Iznenadili biste se kad bih vam rekao koje sve pjesme nisam prepoznao u mojoj tridesetpetogodišnjoj karijeri, a postali su veliki hitovi - priča nam Ivo, koji je ljetos dobio treće dijete, curicu Dinu.</p><p>- Dina je predivno dijete i uživam biti njezin otac i provoditi vrijeme s njom - tvrdi nam Amulić, koji je i supruzi Sandri Kekez desna ruka.</p><p>- Naravno da joj pomažem, ne samo oko djeteta nego i u svemu ostalom. </p><p> </p>