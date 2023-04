Momčilo Otašević o samačkom životu: 'Nove su mi to okolnosti, trebam se nekako naviknuti...'

Glumac Momčilo Otašević (33), najpoznatiji po ulozi u seriji 'Kumovi' progovorio je u 'IN Magazinu' o novoj životnoj situaciji nakon razvoda od glumice Jelene Perčin (42).

POGLEDAJTE VIDEO:

- To su nove okolnosti na koje se treba naviknuti. I treba život isplanirati u skladu s tim. I to je to što sad slijedi - zaključio je i dodao da su mu djeca apsolutni prioritet.

Glumac s bivšom suprugom ima dvoje djece, kći Mašu i sina Jakšu. Voditeljica ga je pitala kako provodi vrijeme kada je sam s njima.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

- Uživam uvijek, generalno je to uvijek neka igra, ili parkić ili zabavni park - priča Momčilo.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Momčilo se nedavno rasplakao u epizodi serije 'Kumovi', a otkrio je da, čak i kada je u glumačke svrhe, ako plače, plače iskreno.

- Poprilično sam emotivan - priznao je i dodao kako voli pjesmu 'Žute dunje' i uvijek ga pogodi.

Foto: Nova Tv

Najčitaniji članci