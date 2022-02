Novopečeni supružnici Monika (27) i Kristijan Lovrić (26) brak su sklopili početkom siječnja, a idilične fotografije mladenaca začinila je nogometna lopta kao simbol sporta koji ih povezuje. Par je prije vjenčanja bio u vezi više od četiri godine, a svoje prvo dijete su dobili u travnju prošle godine.

- Mr & Mrs Lovrić. Hvala svim dragim ljudima koji su s nama proslavili našu ljubav, bili ste divni. Ne postoji ljepši odnos, bolje prijateljstvo ni tolika količina razumijevanja kao što je to u dobrom braku. Naša avantura tek počinje! - napisala je Monika uz fotografiju s vjenčanja.

Nogometni par jedini je takav na ovim prostorima, a supružnici oboje igraju u prvoligaškim klubovima. Trenirati su počeli još kao djeca, a velika ljubav prema nogometu spojila ih je na prvi pogled.

Monika i Kristijan znali su da je 'to to' od početka:

- Čim smo se upoznali rekao mi je: 'Ja ću tebe oženiti' - ispričala je Monika nakon što se par zaručio, a kćer drže podalje od očiju javnosti.

Na vjenčanju je Monika imala raskošnu čipkastu haljinu te dugu plavu kosu djelomično podignutu, a fotografije prikazuju veselu atmosferu vjenčanja. Uzvanike je zabavljao Jole (50), a mladenci su u jednom trenutku s njim zapjevali i fotografirali se.

Ubrzo nakon vjenčanja Kristijan je potpisao za Osijek, a Monika nije mogla sakriti koliko je ponosna na supruga.

- Samo ti i ja znamo koliko ti ovo znači. Mi znamo što si sve prošao da bi došao do ovoga. Imao si jako težak put, ali onaj gore to vidi sve. Od igranja na ulici, po razno raznim posudbama jer u tebi nisu prepoznali ono sto je Gorica i sada Osijek.

Gorica koja je pokazala da vjeruje u tebe i tvoj talent, njenim navijačima koji su te dizali i nikada ti nisu dali da padneš, uvijek si bio jači od svega. Kada nitko nije vjerovao rekla sam ti da ćeš uspjeti jer to si jednostavno ti. Kristijan Lovrić koji će pokazati i u Osijeku da je s razlogom tu. Osijek koji je ti je priuštio nešto što nisi mogao ni sanjati, a to je tek samo početak, bit ce toga još. Sve si to zaslužio. Sada si tu i pokazi tko je Kiki. Hvala Vam svima na ovako divnom dočeku - napisala je i podržala Kristijana.