Monika oduševila ekipu svojom večerom te osvojila 40 bodova

Ekonomistica Monika Šuput ugostila je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je maksimalnih 40 bodova. Oduševila je ekipu svojom raskošnom večerom i promišljenošću, iako ona sama nije bila do kraja zadovoljna. Pripravu večere Monika je započela glavnim jelom kojeg je nazvala 'Poljubi me u obraz'.

Foto: RTL

- Bijeli tartuf je sigurno dodatak u glavnom jelu - pretpostavila je Renata. Monika je za glavno jelo odlučila spraviti obraze od boškarina. Leon je uskoro otkrio da jedva čeka isprobati to jelo. Uz obraze je odlučila poslužiti pire, no prije toga, spravila je predjelo 'Pomiriši me nježno'.

Foto: RTL

- Jaja kao sastojak su osjetljiva i nježna, možda su oni pripremljeni - komentirala je Renata. I bila je donekle u pravu, Monika je, naime, od pačjih jaja i brašna radila domaću tjesteninu. Za desert je, pak, domaćica spravila 'Dekonstruirani marun'.

Foto: RTL

- Kesten čokolada i amarena - klasični desert, možda neki mousse napravi - pretpostavio je Leon. Bilo je u desertu zaista i čokolade i kestena. Ekipa je od Monike imala visoka očekivanja, a ona se trudila ispuniti ih.

Domaćica je ekipu dočekala u svom raskošnom domu, a Leonu je sve izgledalo kao da je u filmu.

- Bilo mi je super njezino spuštanje po stepenicama, izgledalo je famozno - složila se Nana. Ekipi je Monika za aperitiv ponudila pelin s narančom te gin tonic.

- Mislim da daje pažnju detaljima, u pripremi gin tonica je dodala začine i ruže - komentirala je Renata.

Foto: RTL

- Djelovala je tijekom aperitiva pod tremom, ali sve skupa je djelovalo jako dobro - dodala je Nana.

- Bio sam iznenađen okusom, ne preferiram ovu vrstu pelina, ali kombinacija s narančom me šokirala, češće ću to konzumirati - zaključio je Dominik.

Pohvale na račun aperitiva prethodile su komplimentima na predjelu naziva 'Pomiriši me nježno'.

- Potrudila se što se tiče dekoracije - pohvalio je Leon izgled predjela.

- Tjestenina je bila lijepo napravljena, nije bila raskuhana - dodala je Renata.

- Volim tartufe, meni se jako svidjela tjestenina s tartufom, baš je bila super - zaključila je.

Foto: RTL

- Stvarno izvrsno - složio se i Leon.

'Poljubi me u obraz' iduće je jelo koje je stiglo pred ekipu, Monika je ekipi servirala sporo kuhane obraze boškarina, pire i belgijsku endiviju. Jelom nije bila do kraja zadovoljna, a ekipa ju je tješila govoreći da je glavno jelo odlično. Usto, ekipi je poslužila limited edition vino Tome Zdravkovića.

- Ima određena količina butelja, imate čast to piti zahvaljujući mom prijatelju koji je to vino uspio nabaviti - ekipi je objasnila Monika. Gostima se glavno jelo svidjelo, pohvale su se nizale, a potom je na red stigao desert.

Mousse od kestena i čokolade te brownie i amarena višnje - ukomponirala je to divno Monika u desert.

- Potrudila se oko dekoracije, top - komentirao je Leon. Renata se složila.

- Bilo je zanimljivo izgledom i okusom - dodala je Nana. Uz svako jelo je Monika uparila i vino, a posebne je pohvale dobila na račun deserta.

Foto: RTL

Za kraj, domaćica je ekipi udijelila kekse koje je pekla sa svojim sinom.

- Jako osobno i jako mi se to svidjelo - pohvalila je Nana cijelu priču oko iznenađenja za ekipu. Za kraj, Monikin prijatelj Dario zasvirao je i zapjevao za ekipu. Monika je za kraj bila zadovoljna večerom - iako je i na svoj račun imala sitnih kritika.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.