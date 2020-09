Monika se posvađala sa svojom curom pa izmjenjivale nježnosti u krevetu: 'Ne treba meni ovo!'

<p>Atraktivna sudionica nove sezone 'Zadruge', Hrvatica <strong>Monika Horvat </strong>(28), posljednjih dana plijenu pažnju nježnim odnosom i poljupcima s <strong>Jovanom Tomić Matorom</strong>.</p><p>Ipak, nedavno su se posvađale zbog Matorine bivše djevojke <strong>Sanje Stanković</strong>, javljaju <a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3533023/raskid-zbog-sanje-stankovic-monika-se-rasplakala-a-matora-gori-od-besa-problemi-u-vezi-video">srpski mediji</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ne treba mi ovo! Da ja budem nečiji fan pa mi ti još govoriš da priznam kako je znam. Ja nisam iz ovog svijeta! - rekla je Monika, a zatim je prigovorila Matori kako je nije zaštitila.</p><p>- Ja tebe nisam zaštitila? Zaštitila sam te u svakom svom izlaganju! Čak su mi rekli da ne trebam to raditi nego te pustiti da sama to radiš. Ti šutiš djevojko, nećeš da se pravdaš, a ja ustajem, branim i tebe i sebe i naš odnos, a ti šutiš za stolom, i poslije ja ne valjam. Zašto si onda ušla sa mnom u vezu? Da bi me šutnula poslije četiri dana, da se zaljubim, da mi napraviš pakao ovdje, je l' to? Je l' to želiš? Onda lijepo budi šmeker pa kaži: 'Ne mogu izdržati ovo, hoću raskinuti' i to je to, a ne da me praviš budalom - bijesna je bila Matora.</p><p>No svađa nije dugo potrajala jer su kasnije razgovarale i riješile nesporazum. Zatim su ponovno završile u krevetu, gdje su se grlile i izmjenjivale nježnosti.</p><p>Inače, Monika prije ulaska u 'Zadrugu' nije imala seksualne odnose sa ženama. Baš zbog toga obitelj i prijatelji šokirani su njezinim izborom, a na društvenim mrežama potvrdili su kako nikad nije bila sklona istom spolu.</p><p>- Monika ne voli žene. Bila je u vezi samo s muškarcima. Sudeći po videosnimkama i dokazima, Monika je nagovorena da ovo radi zbog realityja. Matora ju pljuje iza leđa, a ona priča samo u šiframa. Svi dokazi će isplivati na površinu. Žalosno je da se preko njezinih leđa igra igra - napisala je Monikina prijateljica.</p><p>Kontaktirali smo i njezinu obitelj, koja nije htjela davati izjave o Monikinoj novoj partnerici niti njezinu seksualnom opredjeljenju. Niti Jovanina obitelj ne podržava ovu vezu jer smatra kako stomatologinja želi kadar preko Matorine 'grbače'. </p>