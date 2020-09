Monika prije ulaska u 'Zadrugu' snimila vruće scene s bivšim...

Mislio sam da ćemo se morati s njima pomučiti, ali baš su me iznenadili, oboje su pravi profesionalci. Žao mi je jedino što nam Monika nije dozvolila da malo više pokažemo njezine obline, smije se Popović

<p>Od hotela do motela, htjeli bi je svi, svatko čeka kad će proći. Zbog tebe zastave se pale i pozajmljuju se pare, pjeva srpski pjevač i novinar Pink televizije<strong> Milan Popović</strong> u svom najnovijem hitu 'Gazela'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Monika Horvat ušla u gay vezu u 'Zadruzi'</strong></p><p>Dok izgovara te riječi, u spotu se pojavljuje atraktivna sudionica nove sezone Zadruge <strong>Monika Horvat </strong>(28) koja posljednjih dana plijenu pažnju nježnim odnosom i poljupcima s <strong>Jovanom Tomić Matorom</strong>.</p><p>Stomatologinja iz Rijeke leži dok je po grudima masira prijatelj <strong>Filip Car,</strong> s kojim je, kako se šuška veže i više od prijateljstva. On je također ušao u kontroverzni reality show i s Monikom se posvađao već nakon tri dana.</p><p>Vruće scene snimali su netom prije ulaska na luksuzno imanje u Šimanovcima kod Beograda, a kako nam kaže Milan, snimanje im nimalo nije bilo teško.</p><p>- Mislio sam da ćemo se morati s njima pomučiti, ali baš su me iznenadili, oboje su pravi profesionalci. Žao mi je jedino što nam Monika nije dozvolila da malo više pokažemo njezine obline - smije se Popović.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO:</b></p><p>Njegova prva pjesma 'Produženi vikend' koju je otpjevao u duetu s voditeljem Pinka <strong>Ognjenom Amidžićem</strong> ima više od pola milijuna pregleda YouTubeu.</p><p>Pretpostavljaju da će i 'Gazela' biti jednako uspješna. U spotu se osim Monike pojavljuje i tamnoputi <strong>DJ Tito</strong>, koji je poznat po spotovima sa <strong>Severinom </strong>i <strong>Lepom Brenom </strong>kao i TikTok zvijezdom <strong>Barbi Afrika</strong>.</p>