<p>Kandidati 'Života na vagi' dolaze u Park prirode Papuk koji će im narednih dana biti dom, no oduševljene je kod nekih brzo splasnulo, čim su shvatili da će spavati u šatorima. Čuvari prirode Geo Parka Papuk, <strong>Stjepan Gal</strong> i <strong>Danijel Majstorović</strong> dočekali su kandidate i uputili ih u njihove nove obveze prema kojima će se i sami ponašati kao čuvari prirode. Nakon što su se smjestili u šatore i prikladno odjenuli krenuli su u novi zadatak. Djevojke su s instruktorom Danijelom dobile zadatak sakupiti pala stabla i grane kako bi se raščistio prolaz, dok su dečki s instruktorom Stjepanom krenuli u zadatak čišćenja Rupice, spomenika prirode koji spada među tri fenomena u svijetu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dečki su imali zadatak svladati i strah od visine jer su se penjali po stijenama osigurani užetom, što je bilo posebno zeznuto kod <strong>Ante </strong>jer je najteži. No svi su uspješno odradili svoje zadatke zbog čega su bili iznimno zadovoljni. Jutro nakon spavanja u šumi <strong>Vijoleta </strong>i<strong> Ante</strong> žale se da im je bilo jako hladno, dok su<strong> Petra</strong> i <strong>Matej</strong> uživali. Matej i<strong> Marica </strong>dobili su i poseban zadatak u kojem su trebali svladati svoj strah od visine.</p><p>Dok su oni na zadatku, ostali se bave pripremom tradicionalnog slavonskog čobanca, no Petra i <strong>Maja</strong> su zaključile da im se to neće svidjeti i prije nego što su probale. Matej je spuštanje niz stijenu odradio bez većih problema, no Marica je bojažljivo pristupila svemu jer kaže da joj se strah od visine javio otkad je postala deblja mada se prije bez problema penjala bilo gdje. Na kraju je Marica ipak uspješno odradila spuštanje niz stijenu.</p><p>- Živa sam, nikom neće ostati moji psi. Moji prijatelji neće vjerovati da sam to napravila bez plakanja - kazala je kroz smijeh.</p><p>No smijeha nije bilo kad je kandidatima rečeno što ih čeka u velikom izazovu - a riječ je bila o adrenalinskom parku. Čekale su ih razne prepreke kroz koje su morali proći u što bržem roku, a najbolji će dobiti kilogram prednosti na vaganju.</p><p>Matej je išao prvi, no njega rezultat nije previše zamarao s obzirom da ima imunitet. Marica je išla iza njega, a njoj je najteži dio bio kad je morala biti u zraku. <strong>Dodo</strong> je poligon prošao bez većih problema. Anti je smetala kaciga jer je zbog kamere na njoj zapinjao pa ju je u jednom trenutku odlučio skinuti, no morao se vratiti po nju jer je dio zaštitne opreme.</p><p>Najviše problema imale su Petra i Maja, koje su na gotovo svaku prepreku imale neki komentar te su ponavljale da ne mogu proći zadatak. Ipak, uz nekoliko problema koje su riješile uz pomoć instruktora zadatak su završile.</p><p>Najbolji rezultat na kraju je imao Dominik pa je tako osvojio kilogram prednosti na vaganju koji će mu itekako koristiti.</p>