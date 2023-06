Morana Zibar otkriva što uči uz kćer i tko ju je sve oduševio u Superpotjeri: 'Bili su baš sjajni!'

Iako su se gledatelji prošlu nedjelju oprostili od posljednje emisije “Superpotjere” u ovoj sezoni, za natjecatelje i lovce nema još odmora. Lovkinja Morana Zibar (46) rekla je da još neće s obitelji na more jer do 15. srpnja snima nove nastavke omiljenog HRT-ova kviza koji će se prikazati u jesenskoj shemi.

- Za koji tjedan opet se slaže scenografija ‘Superpotjere’ i mi lovci krećemo u novu utrku s novim kandidatima. Tako se snimala i sezona koja je za nama. Scenografija je komplicirana i bilo bi preskupo da se sastavlja i rastavlja za svaku emisiju, pa smo svih deset ‘Superpotjera’ snimili odjednom još u veljači, ožujku, i to u jednom danu. Tako će biti i s novim nastavcima, pa zato ostajem u Zagrebu sigurno do sredine srpnja - kaže Zibar. Rezimirajući prvu sezonu kviza u kojem natjecatelji igraju protiv petero lovaca, kaže da je jako zadovoljna jer su reakcije televizijske publike izvrsne, a gledanost je velika:

Foto: HRT

- Vjerovali smo da će svi zavoljeti ovaj kviz jer je nevjerojatno dinamičan. I nama lovcima je to bila nova situacija, morali smo se priviknuti, a i još se privikavamo. Moram priznati da već dugo nisam imala toliki nalet adrenalina kao što je to u ‘Superpotjeri’. I jedva čekam novu sezonu. Ja sam izgleda ovisnica o mentalnom adrenalinu, ali o fizičkom ni u kojem slučaju. Nikad mi nije palo napamet skakati bungee, jednom sam iskušala zip-line i to mi je bilo sasvim dovoljno. Kako kaže, bilo je nekoliko igrača koji su je ugodno iznenadili.

- Među njima je sigurno Josip Rončević iz Lumbarde koji je odnio 30.000 eura. Tu je i Dorian Nemet, koji je osvojio 35.000, a Elu Franić znam otprije i jako mi je drago zbog nje. Ona je vrlo hrabra, potpuno neopterećena, hladnokrvna i ima jako puno podataka u glavi. Nisam bila sigurna da će pobijediti, ali sam znala da neće biti lagan zalogaj. To je i dokazala. A sjajan nastup imao je i Petar Vrvilo iz Šibenika, koji je bio među prvim natjecateljima. Svi oni nisu pokazali nikakvu nervozu, došli su i igrali se pa što bude. I u tome je ljepota ovog formata da nikad ne znaš na čiju stranu će se okrenuti sreća i presudit će nekoliko sekundi koncentracije ili dekoncentracije. Dobar primjer je upravo Ela. Mi lovci nismo u toj igri imali nijedan pogrešan odgovor, ali nas je Ela ipak nadigrala jer je imala nekoliko sekundi vremena više i držala je cijelo vrijeme igre svoj ritam - govori Zibar o Trogiranki, koja je kući otišla s 25.000 eura i koja je i u “Milijunašu” prije dvije godine osvojila 64.000 kuna.

Lovkinja je inače diplomirala engleski i hrvatski jezik, a magistrirala komparativnu književnost. Od 2007. radi kao slobodna prevoditeljica i lektorica, a već s 18 počela je sudjelovati u raznim kvizovima.

Foto: Privatna arhiva

- Meni je u djetinjstvu zakon bila ‘Kviskoteka’ i čim su na Novoj TV obnovili taj kviz, odmah sam se prijavila i pobijedila, a najsretnija sam bila jer sam dobila Kviska - prisjeća se kvizašica, koja od 2013. sudjeluje u “Potjeri” kao lovkinja.

- Bila je to doista za mene bizarna situacija. Bila sam u drugom stanju kad mi je zazvonio telefon i javila se Maja Jurković da me pita bih li sudjelovala u novom kvizu koji pripremaju na HRT-u. Pokušala mi je objasniti kako će izgledati kviz, ali mi ništa nije baš bilo previše jasno. No već ideja da sudjelujem u nekom kvizu bila mi je primamljiva. Čak i nakon prve odgledane epizode originalnoga kviza nisam bila sigurna hoću li ispuniti očekivanja, ali pristala sam. I tako evo već deset godina - priča. Kako je rekla, nema posebnih rituala prije početka emisije niti ima metode za jačanje koncentracije.

Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

- Jedino što radim prije svake emisije je da dođem puno ranije na snimanje, zapravo, sam uvijek prva. I dok dečki još u garderobi vežu kravate, ja volim ući u prazni studio i malo ‘omirisati’ atmosferu u miru i tišini. To me smiruje i tako se bolje osjećam tijekom emisije. I danas imam tremu, ali ona je poticajna. Znam da se od lovaca očekuje da smo sveznalice, ali nismo. I nas iznenade mnoga pitanja, ali se ipak očekuje da pobjeđujemo kandidate u barem 65-70 postotnom omjeru, što nam je do sada uspijevalo - ističe, a o kolegama govori u superlativima.

- Neki put izgleda kao da među nama ima nesporazuma, ali to nije istina. Jako se dobro slažemo i sve što izgovorimo jedan drugom u emisiji je samo dobra zafrkancija jer dišemo i razmišljamo kao jedno tijelo s pet glava. Svi želimo pobijediti i zapravo nam je najgore kad natjecatelji u ‘Superpotjeri’ ne odaberu igru protiv svih petero. Najteže nam je sjediti u mraku pa kad znamo odgovor, a moramo šutjeti - govori. Morana smatra da učenje nikad ne prestaje. Podatke koje sipa u kvizu skuplja iz raznih stručnih knjiga, ali i, primjerice, gledajući Netflix.

Foto: HRT

- Danas se znanje može skupljati bilo gdje. Internet je nepresušno vrelo znanja, ali se mora pažljivo selektirati sadržaj i razlikovati pouzdane od nepouzdanih podataka te paziti da ti ne odvuče pažnju na gomilu smeća koje se nudi na svakom koraku. Tako da je internet i blagodat i prokletstvo - dodaje. Kćer Katju ne zanima mamin posao, ali zato pomaže mami da usvoji nova znanja:

- Zainteresirali su je u školi faraoni i mumije, pa smo je Filip i ja prošle godine odveli u Egipat. Sad je u fazi učenja japanskog. Samoinicijativno je skinula aplikaciju Duolingo i počela učiti japanski, pa i ja uz nju učim i obnavljam znanja o Japanu. Podržavam je uvijek kad se za nešto zainteresira jer svako učenje je dobro, makar ga kasnije možda neće trebati. Ovog ljeta vodimo je u Pulu na koncert. Poželjela je ići na Imagine Dragons, pa da i ja naučim što mladi slušaju. Ja ću, pak, na Robbieja Williamsa. Kao i obično, ići ćemo malo do Šibenika, pa na Prvić i tako ćemo provesti ljeto.