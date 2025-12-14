Obavijesti

KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Moraš očito biti dovoljno daleko da bi shvatio koliko si malen...

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Chris Hadfield/Twitter

U Zagrebu je 8. prosinca gostovao Chris Hadfield. Taj Kanađanin je astronaut, triput je bio u svemiru. Uz to je i testni pilot aviona, glazbenik... U metropoli svih Hrvata bili su on i supruga. Bez velike pompe

Ima sjajnih programa kod nas, iako ima onih za koje možemo samo reći da smo dotaknuli dno, zagrebali dno kace, pokupili mulj. Sjetite se samo monstruma koji gazi ruže namijenjene žrtvama femicida, ili ružnog i konstantnoga koketiranja s 'krivom stranom prošlosti', pa zabranitelja... Nema smisla nabrajati dalje jer ima i ona druga strana. U Zagrebu je 8. prosinca gostovao Chris Hadfield.

