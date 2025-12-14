U Zagrebu je 8. prosinca gostovao Chris Hadfield. Taj Kanađanin je astronaut, triput je bio u svemiru. Uz to je i testni pilot aviona, glazbenik... U metropoli svih Hrvata bili su on i supruga. Bez velike pompe
Moraš očito biti dovoljno daleko da bi shvatio koliko si malen...
Ima sjajnih programa kod nas, iako ima onih za koje možemo samo reći da smo dotaknuli dno, zagrebali dno kace, pokupili mulj. Sjetite se samo monstruma koji gazi ruže namijenjene žrtvama femicida, ili ružnog i konstantnoga koketiranja s 'krivom stranom prošlosti', pa zabranitelja... Nema smisla nabrajati dalje jer ima i ona druga strana. U Zagrebu je 8. prosinca gostovao Chris Hadfield.
