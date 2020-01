Moskwa: Sram me pred djecom zbog pornića kojeg sam snimila

Danonoćno žive pred očima milijuna ljudi, tuku se, svađaju, psuju, seksaju, plaču, otkrivaju intimu... A sve to s jednim ciljem - postati slavan. Jer kad nemaš neki konkretan talent, bolje prečica do slave od realityja nema. A mi Hrvati smo, očito, ozbiljni u tom ‘poslu’. Izvoz roba i proizvoda nam ne ide nešto pretjerano dobro, ali barem izvozimo reality zvijezde. Sve više i više Hrvata slavu traži preko grane, a Srbi njihove ‘usluge’ masno plaćaju...

Pjevačica u usponu Nataša Ivkošić, umjetnički Moskwa, s 33 godine ima dva braka iza sebe, dvoje djece, pola godine živjela je pred kamerama srpskog showa 'Zadruga', a pola godine provela je iza rešetaka. Slavonka Severinu obožava i kaže da joj je uzor u svemu osim u filmu za odrasle iako su ga obje snimile za sebe, no dospjeli su javnost. Svoje najturbulentnije dane proživjela je s bivšim suprugom Igorom Tuđmanom. O tome kako je upoznala čovjeka čiji je djed brat prvog hrvatskog predsjednika, kako su joj izgledali zatvorski dani, bolne ljubavi, čuje li se i danas Igorom te isplati li se ogolijevati se pred javnošću otvoreno nam je i detaljno govorila.

Kako si odlučila prijaviti se za srpski reality 'Zadrugu' i bi li to ponovila?

U privatnom životu proživljavala sam tešku situaciju. Prekinula sam vrlo emotivnu ljubavnu vezu. Trebao mi je pritvor bez telefona i bez kontakta s javnim svijetom.



Ne govoriš o Igoru?

Ma ne, on je završio prije sedam godina. Ovu zadnju vezu preboljela sam tako. Bila sam baš shrvana jer vrlo teško podnosim raskid kad je prava ljubav u pitanju. Kažu da niti jedna ljubav nije prava ako nije tužna, a ova moja zaista je bila velika.



Dugo ste bili zajedno?

Dvije godine. Dosta. Ali bilo je previše i preemotivno. Cijeli taj odnos bio je turbulentan.

Što ti je najviše nedostajalo u izolaciji?

Najteže mi je bilo odvajanje od djece. Sin mi je upravo napunio 14 godina, a kći ima 12.



Baš su oboje u pubertetu?

Da, kod mene je show u kući. Ma znate, prije sam uvijek govorila: 'Ja to ne bih nikad', no toliko puta sam nakon toga baš to učinila, tako da se sada držim one: 'Nikad ne reci nikad'. A bih li to ponovila? Tko zna? Možda opet upadnem u neku ljubavnu vezu koju ću opet na isti način trebati preboljeti. Šalim se. Ma ne daj Bože. Za sada nemam u planu. To je vrlo teško. Nemaš kontakta s vanjskim svijetom, nemaš ništa.

Koliko ti je trebalo da se opustiš?

Trebalo mi je mjesec dana da ne stavljam ruku na usta, kao 'ne smijem to reći'. Kasnije uopće nemaš osjećaj što se događa. Čini ti se da si na ekskurziji sa svim tim 'crazy people', kako ih ja zovem. To je nevjerojatan spoj ljudi jer se to ne može nigdje naći.



Jesi li se svađala?

Jesam, jesam...



Zbog čega?

Najviše me pogađalo vrijeđanje na nacionalnoj osnovi. Bila sam prva Hrvatica i jedina koja je ušla u njihov reality. Što se tiče tog vrijeđanja, znala sam odgovoriti, ali na lijep način jer nisam dirala obitelj, djecu... I zato me vrlo dobro prihvatila njihova publika.

Koliko si ondje provela?



Pola godine, a show traje oko deset mjeseci. Izgubite osjećaj da ste u realityju. Jedino četvrtkom, kad su nam puštali što smo radili, postali bismo opet svjesni da se to sve snima. Možeš glumiti nekoliko dana, ali ne i pola godine. Oni kažu da je reality igra, ali ne, to je stvaran život tamo unutra. No vjerujem da nema čovjeka koji to ne bi želio probati, ali nema svatko hrabrosti.



Koliko si zaradila u 'Zadruzi'? Može li se dobro živjeti od realityja?

Mi smo pod ugovorom i zabranjeno je govoriti o tome. No svatko ima svoj honorar, dakle nije jednako. Pjevači koji su na odskočnoj dasci često ne traže naknadu nego idu zbog promocije. Ja sam dobila svoj honorar jer ipak sam išla preboljeti muškarca (smijeh). Morali su me izliječiti. Cijene su OK, neki su imali i po 2500 eura po tjednu. No postoje i kazne. Nema spavanja koliko želiš, moraš poštovati kad ide program uživo...

Koliko su tebe kaznili?

Pa samo dva puta jer sam spavala. A čujte, morate biti budni svaku noć do 5, a bude vas u 11 jer zadnji program ide od ponoći do 4.15. To vam je reality bauštela. Možeš izdržati mjesec dana, a pola godine biti budan do 5 ujutro zaista je naporno. Popodne nije dopušteno spavanje. Morate biti aktivni da bi ljudi imali što gledati.



Što su ti tvoji rekli kad si se vratila? Jesu li te djeca gledala?

Jesu. Preko interneta im je sve bilo dostupno. Klinci me i danas zezaju za neke stvari...

Reci nam zbog čega te zafrkavaju.

Ako plačeš tamo zbog neke gluposti, recimo zbog manjka čokolade. Ondje ne možete imati što želite nego dobijete svi budžet i željan si svega, čokolade, kremica, mirisa, parfema, uglavnom plačeš zbog svake gluposti...

Što si smjela ponijeti unutra?

Dopuštaju garderobu svu, ali ne i kremice i parfeme... Imaš tamo kantinu i kupiš dezodorans nekakav, ali nije to to.



Nisu vam dopuštali zbog reklame ili...?

Ne nego zato da pucaš po šavovima i da budeš zanimljiviji narodu.

Vratimo se malo tvojim ljubavima. Kako si upoznala svog drugog supruga Igora Tuđmana?

Upoznali smo se u restoranu na večeri u Zagrebu. Bili smo u različitim društvima, no ondje je počelo škicanje, a poslije mi se javio preko Facebooka. Eto, i za to sam rekla da nikad ne bih. Imala sam tad negdje 24 godine.



Kako se to onda razvijalo?

Javljao se uporno, a ja sam mislila: 'Čuj ovoga, priča o nekakvoj ljubavi preko fejsa kao da je retardiran'. No jedna prijateljica rekla mi je zašto mu ne dam priliku da se bar upoznamo.

Jesi li znala da ima obiteljske veze s našim prvim predsjednikom?

Pretpostavila sam po prezimenu. Ali on mu nije baš unuk, kako pišu, nego je Franjo Tuđman njegovom tati bio stric. Mediji su tako pisali jer im je bilo jednostavnije. Uglavnom, tako smo se mi upoznali i 'prezaljubili'.



Rekla si i sama da ti je trebalo dugo da ga preboliš. Čujete li se još?

Čujemo se. Kad sam izašla iz reality kuće, sutradan se javio preko Instagrama. Da, više nije na fejsu, sad je na drugoj društvenoj mreži (smijeh). Rekao mi je da mi čestita, da sam bila jako fina unutra i da se iznenadio koliko sam dugo izdržala. Pitao me kako sam i tako. Inače on ne živi više u Hrvatskoj nego u Francuskoj.



On je sad u novom braku, zar ne?

Da, i koliko znam, supruga je mnogo starija od njega.

Kad si već spomenula da ti je Severina uzor u svemu, sjećamo se da je i tvoj kućni filmić završio u javnosti 2012. Kažu da film za odrasle ima svaka prava zvijezda, koji će kad-tad izaći u javnost. No kako si se tad osjećala i kako danas gledaš na to?



To je izašlo dok smo još Igor i ja bili u braku. Ne mogu reći da sam ponosna na to zbog svoje djece i obitelji. Uvijek postoji taj osjećaj sramote. Nije mi baš to trebalo. No to je bivši muž, neke druge su imale filmić s tuđim muževima, a ja sam sa svojim. Trudim se ne kajati se ni zbog čega u životu, ali i ne ponavljati svoje pogreške.



A kako je film dospio u javnost, tko ga je plasirao?

Igor je uvijek govorio da se to izgubilo pa je netko objavio u medijima. Za Igora sve najbolje u životu, ali mislim da je on to namjerno dao u javnost.



Zašto?

Tvrdio je da, kad to drugi muškarci vide, niti jedan više neće htjeti biti sa mnom. No tu se malo zeznuo jer je bilo baš obrnuto. Bože mi oprosti, smijem se tome, ali što kad je tako?! Ali moram vam reći da sam zaboravila da Severina ima takav film i nije mi po tome uzor. Ona mi je kompletna osoba, prava zvijezda, s velikim srcem i sve radi s ljubavlju.

Jesi li je upoznala?

Da, ali davno, i nikako da je ulovim kad sam sa zvijezdama. Baš Alku nagovaram da me povede kad bude negdje sa Severinom, da je opet sretnem.



Ne moram te pitati s kime bi voljela snimiti duet.

Uuuu, to bi mi bio vrhunac karijere. Da ga snimim sa Severinom, rekla bih da više ništa ne moram u životu, to je to.



Bila si pola godine u zatvoru. Ispričaj nam što se točno dogodilo.

Opet smo u toj priči Igor i ja. Ja ne znam, Alka mi je uvijek govorila: 'Taj Igor i ti dobro da niste popalili pola države'. Mediji su prenosili da smo opljačkali nekog frajera, no to baš i nije bilo tako. Ta žrtva, dečko koji je to prošao s nama, zapravo je čovjek koji je s Igorom radio nekakve poslove. Imali su neke dugove jedan prema drugome, pa se uzeo jedan laptop da bi se nešto uzelo, točnije – podaci, i iz toga je ispao dar-mar. Ma ja sam sve priznala, što ću, i odležala svoje u zatvoru. Mladost ludost, što ćete?!

Kako ti je bilo u zatvoru?

U zatvoru mi je bilo bolje nego u realityju. Majke mi.



Gdje si odležala?

Tamo u Srbiji. Vidiš, ondje me nikad nisu vrijeđali po nacionalnoj osnovi. Znao se red tko što smije. Imaš redovite obroke, imala sam super društvo, upravitelj zatvora me držao kao kraljicu, zaštićenu, bojao se, pa se trudio da sve bude kako treba. Kažem vam, bolje nego u realityju jer ondje su me vrijeđali, i to sam rekla u emisiji uživo, da su u zatvoru bolji ljudi nego kod njih u showu. Grozno je što sam četiri mjeseca bila u pritvoru jer ondje si doslovce zatvoren i imaš samo sat vremena pravo na šetnju. Dva mjeseca sam provela u poluotvorenom zatvoru nakon presude i tamo mi je bilo super. Bila sam s dvije djevojke u sobi.

Što su one napravile?

One su dugo bile prije mene. Puno su mi pomagale. Moram priznati da sam ondje naučila dosta o životu, shvatila sam prave vrijednosti. Imala sam vremena razmisliti i preispitati svoj odnos s Igorom. Totalno sam promijenila način življenja.



Kako ti je izgledao jedan dan ondje?

Rano te bude, oko šest. Krevet mora biti spremljen. Moraš ustati kada dođe zapovjednica. Čitala sam puno knjiga, radila vježbe istezanja na katu. Izašla sam iz zatvora s pločicama na trbuhu i utegnuta kao da sam bila ne znam gdje. Ondje se posvetiš sam sebi, a vani ne stižeš o sebi ni razmišljati. Ovako si sam sa sobom i uspiješ se resetirati. Pola godine je čisto OK jer se riješiš nekih svojih bubica.



Je li ti ondje zamrla ljubav prema Igoru?

Ne, ne. Iako sam majci i svojim bliskim osobama govorila da se ne brinu, da sam ga preboljela, trebalo mi je još oko četiri godine da ga prebolim.

Kad ste se zadnji put vidjeli?

On je bio dobio dvije godine i dva mjeseca, a ja sam izašla nakon pola godine i, kako mi je bio zabranjen ulazak u Srbiju, nisam ga mogla ni posjetiti sve da sam i htjela. Nama je bila sudbina da nas rastave. Zadnji put smo se vidjeli na presudi u zatvoru. Nakon izlaska otišao je u Francusku i nikad se nije vratio. Vjerojatno mi je zbog toga sve to tako teško i palo. Rastali smo se u zatvoru.

Joj, moj život, kad pogledam... Ne znam što bih rekla.



A koje si škole završila?

Ekonomiju, no nikad nisam radila u struci. Ako te malo sreća poprati, od pjevanja se puno bolje živi nego od posla u uredu. No pjevača ima gomila i mnogi će pjevati i za 100 eura.



Nekad si bila asistentica u građevinskim tvrtkama. Jesi li i tad sanjala da budeš pjevačica?

Ma oduvijek sam voljela glazbu. Dugo sam se bavila plesom, a glazba je ritam koji me pokreće kroz život. Ovo više smatram svojim hobijem, no daj Bože da od toga bude neki rezultat. Uostalom, i geni su mi takvi jer u obitelji s tatine strane mnogi su svirali u bendovima i tako...

Što slušaš kad si sama?



Meni je Severina sve na svijetu, po svemu, i protiv toga ne mogu. Po svemu. A osim nje slušam trap, i to strani. Tešku repčugu, i znam da tako ne izgledam, ali doma sam, eto, reperica.



Umjetničko ime ti je Moskwa. Zašto Moskwa?

Imam svoje pjesme, a Alka Vuica mi je radila tekst za prvu pjesmu pa je razmišljala kako da me stavi u medije. Moje prezime nije nešto, pa je rekla: 'Ajmo ti dati pseudonim Moskwa jer imaš rusko ime Nataša, ono Putin, Rusija - to je tako moćno'.

Koliko si do sada snimila pjesama i kakvi su ti planovi?

Sad sam napokon našla super menadžera, imam svog DJ-a i dvije cure koje će sa mnom plesati na nastupima. Radimo te korake i počinjemo s nastupima.

