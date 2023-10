Može se pohvaliti s tri svjetska rekorda, a fleksibilna Liberty nam otkriva: 'Ismijavali su me'

Bilo je potpuno neočekivano i nisam bila u potpunosti ni spremna. Prije showa znala sam da bi se moglo dogoditi i nadala sam se, ali nikada nisam mislila da će se dogoditi, priča nam Liberty Barros (15), djevojka koja je šokirala i oduševila gledatelje 'Supertalenta' svojom ekstremnom fleksibilnošću.

Direkt ulaz za polufinale

Priznaje kako nije očekivala zlatni gumb te je kako kaže, takve stvari viđala samo na televiziji ranije.

- Toliko mi je misli tada prošla kroz glavu. Najprije sam mislila da me neće pustiti dalje, a kada sam vidjela da je Fabijan stisnuo gumb i kada su počeli padati zlatni konfeti... Potpuni šok, postala sam tako emotivna i samo sam htjela zagrliti Fabijana - otkriva nam mlada Britanka koja je prošla teška razdoblja u ranijem djetinjstvu.

'Ismijavali su me'

- Da, maltretirali su me i ismijavali me - priznala nam je i otkrila kako je to bilo zbog njenog konstantnog šmrcanja jer je imala problema s disanjem koji su joj tada otežavali sve.

Sa sedam godina se naglo razboljela, a doktori nisu znali točnu dijagnozu.

- Nos bi mi se začepio. To mi je utjecalo na uši, koje su me boljele i svrbjele. Bilo mi je jako teško tada jer ništa nisam mogla učiniti. To je potrajalo do moje desete godine - otkrila je Liberty koja je sebe izliječila plesom fleksibilnosti.

Fleksibilnošću riješila probleme s disanjem

- Kada sam prvi put savila tijelo unatrag, moje poteškoće s disanjem su nestale - kaže Liberty koja je s deset godina počela trenirati povezanost svog uma i mišića što ju je dovelo do Guinnessovog rekorda.

- Treniranje me dovelo do toga da sam oborila tri svjetska rekorda kada sam imala 14 godina. Dodala sam si i još više elemenata svojim pokretima kako bih upotpunila fluidnost tijekom fleksibilnih pokreta. Ukupno mi je trebalo blizu šest godina da dosegnem ovu fleksibilnost koju imam danas - otkrila je Liberty koja je bila iznenađena kada su je ljudi prvi put nazvali najfleksibilnijom na svijetu.

Tri svjetska rekorda

Znala je, kako kaže, da ako nastavi raditi na sebi će moći postići više razine. Kasnije su ljudi njezin najfleksibilniji pokret savijanja unatrag počeli nazivati ​​'The Liberty Low Down' koji je kasnije i nazvan po njoj.

- Taj je potez postao viralan na internetu, a novine su objavile da sam najfleksibilnija osoba na svijetu jer, kada su analizirali ljude kroz stoljeća, vidjeli su me kao najfleksibilniju u cijelom tijelu, s najbržim pokretima, kao onu koja je savladala sa svim različitim pokretima - dodaje Liberty koja se može pohvaliti s čak tri svjetska rekorda.

- Moji svjetski rekordi uključuju savijanje tijela u ekstremni stražnji pregib i izvođenje čučnjeva, trčanje u pokretu koji se zove 'Frontwards Backwards' gdje trčim u pregibu preko 20 metara u najbržem vremenu i najbrže vrijeme u kojem sam uspjela zavezati cipele ležeći na prsima u obrnutom položaju - objasnila je mlada Britanka.

Za njene vještine znaju diljem svijeta

Osim tate Raama koji je s njom stigao i na audiciju u 'Supertalentu', najveća podrška joj je njena obitelj, mama Elisette, brat Mathis i sestra Alyssa.

Liberty je svoj talent otkrila cijelome svijetu na društvenim mrežama, ali je nekima i pokazala uživo. Bila je u Hollywoodu, Egiptu, Tajlandu, a između ostalog posjetila je i Kuala Lumpur pa ju je tamo najviše dojmilo što je tijekom svog performansa imala kraj sebe zanimljivu publiku.

- Majmuni su tada napravili krug oko mene i gledali me kako izvodim, to je nešto što će mi uvijek ostati u sjećanju - priznaje Liberty kojoj je velika želja i glumiti u akcijskim ili horor filmovima.

Želi se okušati u glumi

Gluma ju zanima otkako je bila malena, ali nije se tome mogla posvetiti zbog problema s disanjem. Sada, kako je objasnila, kada se osjeća bolje i više nema tih problema san joj je utjeloviti neku ulogu u kojoj bi mogla iskoristiti i pokazati svoje fleksibilne vještine.

Najveći cilj trenutačno joj je pobijediti na hrvatskom 'Supertalentu' pa je s nama podijelila da će se potruditi to i napraviti.

Ostvaruje snove

- Supertalent je zauvijek u mom srcu i kada bih pobijedila u ovome showu to bi mi bio najveći uspjeh u životu. Imam toliko poštovanja prema žiriju i talentu svih ostalih natjecatelja - otkrila je.

- Pobijediti u ovom showu jako je teško. Iskreno, to bi bilo najveće moje postignuće. U budućnosti ću se u nekom obliku uvijek vraćati na ovakva natjecanja. Međutim, ako pobijedim, imam i jednu malu tajnu želju sudjelovati jednom u Plesu sa zvijezdama - priznaje nam za kraj Liberty koja je dobila direktni prolaz u polufinale.