Možete li prepoznati čija je ovo kći? Odgojio ju je slavni otac nakon prerane smrti majke...

Ella Bleu Travolta (25) kći je poznatog glumca Johna Travolta. Pratila je očeve korake u glumačkom svijetu te se već sa sedam godina pojavila u komediji 'Old Dogs' zajedno s Johnom.

John Travolta i Kelly Preston vjenčali su se 1991. godine i dobili troje djece. Uz Ellu, imali su sina Jetta i Benjamina.

Nažalost, sretna priča obitelji brzo se preokrenula. Najstariji sin Jett je 2009. godine preminuo na obiteljskom odmoru na Bahamima. Kao uzrok smrti naveden je epileptični napadaj, koje je Jett redovno imao, a bio mu je dijagnosticiran i autizam te Kawasaki bolest. Sestra Ella se tada povukla iz javnosti te je cijela obitelj bila shrvana.

Skoro 11 godina kasnije, 2020. godine, tuga obitelji Travolta se nastavila. Kelly Preston je izgubila dugu borbu s rakom dojke. Umrla je s 57 godina u domu na Floridi, dvije godine nakon što joj je dijagnosticiran rak. Inače, ljubavna priča Travolte i Kelly jedna je od najljepših, ali i najtužnijih u holivudskoj tvornici snova. Nije to bila ljubav na prvi pogled, ali je potrajala nepunih 30 godina, sve do prerane smrti Kelly Preston.

- Nikad nisam upoznala nikoga tako hrabrog, snažnog, lijepog i punog ljubavi kao što si ti. Svatko tko ima sreću da te poznaje ili da je ikada bio u tvojoj blizini složit će se da imaš sjaj i svjetlo koje nikada ne prestaje sjati i koje svakoga oko tebe čini trenutno sretnim. Hvala ti što si tu za mene bez obzira na sve. Hvala ti na tvojoj ljubavi. Hvala ti na tvojoj pomoći i hvala ti što si ovaj svijet učinila boljim mjestom. Učinila si život tako lijepim i znam da ćeš to nastaviti činiti zauvijek. Puno te volim, mama - napisala je Ella u objavi nakon majčine smrti.

Ella je nakon smrti majke počela pisati pjesme. U pjesmama 'Little Bird' i 'Colors Of Life' obraća se majci. Također se i dalje bavi glumom pa čak i modelingom. U filmu 'The Poison Rose' iz 2019. glumi uz oca Johna Travoltu i Morgana Freemana.

