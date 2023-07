Mračna strana Hollywooda: Danas beskućnici spavaju na zvijezdama od 75.000 dolara

Ispričat ću vam strašnu priču. Dvije godine nakon što sam stigla u Hollywood posjetili su me prijatelji iz Meksika. Htjeli su da ih odvedem na Hollywood Boulevard. Tamo je ležao jedan muškarac, dobacio mi je nešto ružno i počeo nas pratiti. Rekla sam mu da nas ostavi na miru, a on je izvadio nož i krenuo na mene. Pokušao me ubosti. Trčala sam koliko sam mogla. Nitko nam nije pomogao. Vikala sam iz petnih žila da netko od prolaznika pozove policiju. Utrčala sam u dućan i potom su dva muškarca srušila napadača na pod. Svaki put kad pomislim na Hollywood Boulevard toga se sjetim. Što radim ovdje? Umalo su me ubili, rekla je glumica Salma Hayek (56) u govoru na ceremoniji dobivanja zvijezde na Stazi slavnih u ulici Hollywood Boulevard.