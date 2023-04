Mračni um zvijezde 'Ludih 70-ih': Žrtva otkrila mučne detalje, jedno nikako nije podnosio...

Američki glumac Danny Masterson (47) optužen je za tri slučaja silovanja, te je sada na sudu svjedočila njegova bivša djevojka i navodna žrtva. Prema američkim medijima, suđenja su se morala ponoviti jer porota nije mogla donijeti odluku na prvom suđenju, a ponovljeno suđenje je započelo 24. travnja u Los Angelesu.

Glumcu prijeti 45 godina zatvora, a njegova bivša djevojka tvrdi da je postajao sve nasilniji u vezi, te da ju je silovao 2001. godine kada mu je pružila otpor i rekla da ne želi odnos s njim.

- Nije me poslušao. Pokušala sam ga urazumiti, molila sam ga da se makne s mene, ali on je nastavio i bilo je bolno. Sjećam se kako sam pokušala odgurnuti njegova prsa od sebe, no nisam ga mogla maknuti - rekla je svjedokinja.

Foto: BlackPanther/Press Association/PIXSELL

Također, ispričala je kako ju je Masterson držao za obje ruke i prikovao je za krevet, a onda je poduzela i drastične mjere. Masterson je imao pravilo da mu se nikad ne smije dirati lice i kosa.

- Znala sam da neće biti dobro ako to prekršim. No sada sam vjerovala da ću ga tako uspjeti natjerati da stane - rekla je i potom ispričala da je uspjela jednu ruku osloboditi i povući ga za kosu, a Masterson ju je zbog toga udario po licu, pljunuo na nju i otišao iz sobe.

'Silovao me dok sam bila bez svijesti'

Glumac je bio član Scijentološke crkve kojoj se svjedokinja morala pridružiti, a govori i da su je izolirali od obitelji i prijatelja. Isto tako, tvrdi da ju je Masterson jednom prilikom vukao za kosu kada je odbila imati odnos s njim, a mjesec dana nakon što ju je silovao, otišli su u restoran gdje se svjedokinja ničega nije sjećala nakon dvije popijene čase vina. Govori da se probudila u krevetu, a tada joj je glumac priznao da ju je silovao dok je bila bez svijesti.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

- Smijao mi se u lice. Pitala sam ga jesam li bila bez svijesti cijelo vrijeme, a on je rekao da jesam - ispričala je na sudu.

Crkva smatra da nije bilo silovanja jer su tada bili u vezi

Tužitelj Reinhold Muller je u uvodnom izlaganju rekao kako je Masterson drogirao još dvije djevojke, a fizičkih dokaza za ove navode nema jer je istraga započela 15 godina kasnije. Mastersonov odvjetnik Philip Cohen tvrdi da njegov klijent nije kriv niti je ijednu djevojku drogirao.

Foto: IMDB/screenshot

Svjedokinja je prvo glumca prijavila Scijentološkoj crkvi, a ondje je dobila šokantan odgovor. Naime, scijentolozi su joj rekli da joj je Masterson dečko i da to što joj je napravio nije silovanje jer su oni u vezi. Rekli su joj i da ne smije otići na policiju jer će time prekršiti pravila njihove zajednice i politiku crkve. Crkva i dalje negira Mastersonove optužbe.

Crkva im ubila kućne ljubimce

Kada su navodne žrtve odlučile potražiti pomoć policije, scijentolozi su ih počeli nadzirati i prisluškivati, provaljivali su im u automobile, te čak i ubili njihove kućne ljubimce, tvrdi tužiteljstvo. Kada se jedna od žrtava obratila nadležnima u crkvi, oni su je uvjeravali da je napravila nešto u prošlom životu čime je zaslužila silovanje u sadašnjem.

Foto: Capture

