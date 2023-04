Mrle i Prlja: Žene su ljubomorne na naše kostime, pitaju od kud nam toliko. A evo što mi radimo

Eurosong se bliži, predstavnici se pripremaju za veliki nastup, a pripremaju se i Mrle i Prlja iz Leta 3. Njihovu 'Mamu ŠČ!' već neko vrijeme svi pjevuše, a sada su predstavili i zlatni traktor koji je postao glavna tema razgovora.

Zlatnim će se traktorom, kako kažu, teleportirati do Liverpoola jer je ipak za to i namijenjen.

- On ide 300 milimetara u sekundi. Postiže jednu brzinu, to je isto sada nešto potpuno novo, on postiže brzinu teleportacije - rekli su dečki za IN Magazin pa dodali:

- Teleportacijom do Liverpoola. I to će se također desiti ovdje u Kastvu neposredno pred naš odlazak u Liverpool. Tu kad odlijepimo od zemlje, kad uđemo u te crvotočine, onda je on brži nego itko ikad igdje. Ja jedva čekam da vidim kakav je to svijet unutar teleportacije, to pretpostavljam da je isto neka crvotočina.

Na predstavljanju traktora uskladili su se s bojom novog vozila.

- Pa naravno, moraš poštovati ovakvo oruđe za rad i oružje za ubijanje gluposti koje ovaj traktor je. On je simbol transhumanizma, danas je čovjek došao tehnologijom do tog nivoa da stvarno može iskorijeniti glad i siromaštvo na cijelom svijetu. I puno sretnije živjeti. Ako budemo sretnije živjeli, onda ćemo biti tolerantniji jedni prema drugima - otkrio je Mrle.

Dečki su i pričali o njihovim nastupima u Varšavi i Tel Avivu. Iako tamo rijetko tko razumije hrvatski jezik, svi su se rasplesali i raspjevali na ritam jedne od poznatijih pjesama ovogodišnjeg Eurosonga.

- To znači onda da to nije stvar jezika nego je dobra pjesma, koju očito svi vole, odlična je ta naša energija, tako nam bar ljudi govore, da je to nevjerojatna eksplozija - rekao je Mrle, a Prlja dodao:

- Ostvaren je taj neki cilj koji zapravo nismo ni imali, a cilj je da naša poruka ljubavi, sreće i svega drugoga, i da nas čim veći broj ljudi doživi i upozna, je uspjela.

Kako kažu, žene su pomalo ljubomorne na njihove kostime.

- Idemo iz kostima u kostim. Čak su žene malo ljubomorne na nas i na naše kostime, pitaju otkud vam toliko kostima? A vidi što mi radimo…I tako svatko ima po par varijanti sakoa, tj. jakne, hlača, majica… Dva outfita u jednom. Hop, ćop i evo me, kao nov, novi čovjek - rekli su i pokazali kako njihove jakne imaju dvije strane pa ih u svakom trenutku mogu i promijeniti.

