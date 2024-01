Mrle o 'Babarogi': 'To nije naša pjesma! Podmetnuli su nam...'

Ova pjesma im je još bolja o 'Mame ŠČ', pisali su fanovi Leta 3 nakon što su premijerno predstavljene pjesma za Doru 2024. Oglasio se sada i Damir Martinović Mrle koji kaže da ne zna što se događa.

- Angažirao sam DORH, neka institucije rade svoj posao. Pjesma nije naša i ne znam više što da kažem. ŠČ - rekao ja na društvenim mrežama.

Mrle tvrdi i da Let 3 ove godine ne ide na Doru.

- Cijeli dan me zovu novinari i razni idioti koji me pitaju za pjesmu Babaroga. Kužim da ima neke elemente, na neku foru možda ima veze s nama, ali to nije naša pjesma, mi to nismo napravili. Ne znam što je, ja sam angažirao DORH i razne druge stručnjake. Naći ćemo tko je kriv, tko je to nama podmetnuo - objasnio je.

Foto: Hrvoje Baudoin

Brojni fanovi smatraju da se Mrle samo šali, a drugi mu poručili da pokuša pronaći krivce u bendu.

- Mrle, jesi provjerio Prlju i bubnjara? Meni su oni sumnjivi! Unutarnji neprijatelj je najveći neprijatelj - pisali su fanovi.

- Ovo je genijalno - rekli su drugi.