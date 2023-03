Mrle priznao: 'Plačem na turske i meksičke sapunice i na duet s Terezom, jako sam osjećajan...'

Riječki rokeri iz grupe Let 3 smatraju kako zasluženo idu u Liverpool predstavljati Hrvatsku na Eurosongu i da se dobro nose s medijskom pažnjom koju su izazvali pjesmom 'Mama ŠČ!'.

- Mi ništa ne mijenjamo, imamo uvijek istu energiju, mi smo sebi uvijek isti, neki put si tu, neki iznad, neki malo ispod, ali što je to Billboard? Je li to neka lova? Ja ni ne znam čemu to služi, ako nije lova ne zanima me - rekao je Damir Martinović Mrle (61) u bravo! live-u.

Dečki iz grupe su otkrili kako su dali sve od sebe i da idu do kraja te se trude da cijeli nastup bude najbolje osmišljen. Najavili su da će u Liverpoolu dati sve od sebe da naprave spektakl i Hrvatsku predstave na najbolji mogući način.

Mrle je prokomentirao i novu verziju pjesme 'Sam u vodi' s albuma 'Two dogs fucking' i suradnje s pjevačicom Terezom Kesovijom (84).

- Plačem na turske i meksičke sapunice i na duet s Terezom, to je emocija, doista sam duboko osjećajan - priznao je.

