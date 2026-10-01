Mršavija nego ikad! Adriana Lima šokirala izgledom, mnogi ju napali i tvrde: 'To je Ozempic'

Adriana Lima (45) privukla je pozornost na pariškom Tjednu mode. Bivša Victoria's Secret anđelica pojavila se na zabavi Revolve magazina u crnoj kombinaciji, no ovoga puta modni detalji pali su u drugi plan. Najviše se pričalo o njezinoj izrazito vitkoj figuri.

U utorak navečer je stigla na event u sklopu pariškog Tjedna mode, koji traje od 28. rujna do 6. listopada. Za izlazak je odjenula predimenzioniranu crnu kožnu jaknu koju je nosila poput haljine, stegnutu širokim remenom u struku. Outfit je kombinirala s visokim crnim čizmama.

Foto: DAHU

Ono što je posebno privuklo poglede bila je njezina figura. Lima danas izgleda znatno vitkije nego posljednjih godina, a fotografije iz Pariza ponovno su pokrenule brojne komentare na društvenim mrežama. Posebno se komentiraju njezine vrlo tanke noge, zbog čega su se pojavili i zabrinuti komentari pratitelja. Neki joj zamjeraju da koristi i Ozempic.

Foto: Profimedia.hr

- To mora da je Ozempic - pisali su na društvenim mrežama.

Posljednjih godina njezin izgled često je bio tema komentara. Nakon rođenja trećeg djeteta 2022. godine, Lima se našla na meti kritika zbog promjena na tijelu i licu. Kasnije je počela sve češće objavljivati snimke treninga i fotografije hrane, a njezin povratak na modnu scenu dodatno je privukao pažnju.

Foto: Ik Aldama

Nakon prošlogodišnjeg povratka na pistu Victoria's Secreta, Lima nastavlja pojavljivanja na velikim modnim događanjima, a svaki njezin izlazak pomno se prati.