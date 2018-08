Mrtvi ne umiru: Bill Murray još će jednom postati opaki zombi

U filmu 'Dobrodošli u zemlju zombija' Bill Murray odglumio je jednu od najboljih uloga svoje karijere. Također je to bila i jedna od najkraćih njegovih uloga, koja je trajala samo nekoliko minuta. U tom je filmu Murray glumio samog sebe, maskiranog u zombija. Na žalost, jedan od likova ga je zamijenio za pravog zombija, pa je glumac 'poginuo' nešto kasnije.

Nastavak filma 'Dobrodošli u zemlju zombija' dolazi nam naredne godine, bez Murrayja, naravno. No veliki glumac ipak će dobiti još jednom svoju priliku u još jednom filmu s neumrlima. U pitanju je film odličnog indie redatelja Jima Jarmuscha, 'The Dead Don’t Die'.

Selena Gomez was joined by Bill Murray, Adam Driver, Chloe Sevigny, and Austin Butler on the set of the upcoming Jim Jarmusch film on July 12 in New York



It looks like Selena and Austin might be playing a couple attacked by zombies while the others are cops (via @JustJared) pic.twitter.com/tHvc11nlBv