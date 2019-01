'Mrzim kada mi se bradavice ovako stisnu, a nije mi hladno'

Zvijezda je britanskog reality showa 'Geordie Shore' Vicky Pattison (31) na društvenim mrežama svaki dan počasti s izazovnom fotografijom, a sada je pozirala u ružičastom kupaćem kostimu te otkrila što ju kod njega najviše nervira.

Foto: privatni album

- Mislim da nikada neću moći objasniti koliko me moja tvrda bradavica živcira, koja mi izvire na kupaćem, a nije mi hladno - rekla je Vicky. Bila je presretna kad je prije pet godina s konfekcijske veličine 44 spala na 34. Skinula je 19 kilograma u samo pet mjeseci. No, dramatičan gubitak težine nije doveo samo do pozitivnih posljedica.

Foto: promo

- Grudi su mi se jednostavno ispuhale, nestale su, kao da imam dvije prazne vreće, ali radim na tome. Ne želim ogromne grudi, ali sigurno želim veće nego što ih imam sada. U teretani naporno radim na tome - izjavila je Pattison koja je govorila da izgleda kao petogodišnji dječak.

Foto: privatni album

Izgleda kako je u pet godina, koje je provela u teretani, uspjela 'napumpati' grudi kojima se sada hvali na društvenim mrežama.

Prošle godine u studenome Vicky se, kako kaže, riješila 'još jedne loše navike' osim loše prehrane i ne vježbanja. Izbacila je zaručnika Johna Noblea iz njihovog stana kada je saznala da se navlačio s drugom djevojkom u Dubaiju.

Foto: privatni album

- On sada živi sa svojom mamom jer nema kamo, stan je moj i ne dozvoljavam da se od mene radi budalom. Nisam vjerovala svojim očima kako se ponašao, kao da je slobodan - ispričala je šokirana Pattison.

Foto: privatni album

Od tada je, kako tvrde njeni obožavatelji, sve ljepša. Redovito i dalje ide u teretanu, iako si dopusti slatke užitke poput torte ili hamburgera, ali sve to otopi napornim treningom.

Foto: privatni album

- Moje zlatno doba, doslovno - napisala je kod fotografije gdje na licu ima masku za čišćenje lica koja je napravljena od pravog zlata.