U Vrsaru i okolici ovih je dana u potpunoj tajnosti počelo snimanje 37. sezone iznimno popularnog reality showa The Challenge, televizijske mreže MTV. Kako doznaje Glas Istre u vrsarskom resortu Petalon nalazi se dvjestotinjak natjecatelja i pratećeg osoblja koji su prije nekoliko dana krenuli sa snimanjem nove sezone jedne od najpopularnijih emisija u programu ove svjetski poznate televizijske kuće.

Pripreme za početak snimanja odrađene su u najstrožoj tajnosti, tako da ni čelnici Turističke zajednice Vrsara nisu u potpunosti bili upoznati o kakvom je projektu riječ i tko je točno zauzeo cijelo turističko naselje u vlasništvu rovinjske Maistre.

Zanimljivo je i da je cijeli resort trenutno u jednoj vrsti 'lockdowna' i da je u njega gotovo nemoguće ući budući da produkcija ovog televizijskog showa inzistira na vrlo rigoroznim epidemiološkim mjerama, pa su tako svi natjecatelji prije početka snimanja morali 14 dana provesti u karanteni, a otkako je snimanje počelo, svaki natjecatelj na lokacije snimanja odlazi u svom automobilu.

- Jedine informacije koje imam su da je Petalon rezerviran na nekoliko mjeseci i da MTV snima na lokacijama u Vrsaru i okolici. Znam da su spominjali neke privatne kuće za odmor. Više od toga stvarno ne znam jer su i domaći ljudi koji rade na projektu ugovorno obvezani da ne mogu o tome govoriti u javnosti. U svakom slučaju, drago mi je da se i u ovoj sezoni nešto događa u Vrsaru i nadam se da će slike Vrsara i okolice preko MTV-a vidjeti veliki broj ljudi. Ovakve velike produkcije iznimno su važne za našu promociju pogotovo u ovom za turizam iznimno zahtjevnom razdoblju - rekla je za Glas Istre direktorica TZ Vrsar Natalija Vugrinec.

Reality show MTV-a The Challenge možda nije previše poznat u Hrvatskoj, ali širom svijeta ima veliki broj pratitelja. Dio njih će sigurno nakon prikazivanja 37. sezone željeti vidjeti lokacije na kojima se snimao show.

Inače, MTV je The Challenge počeo prikazivati još 1. lipnja 1998. i trenutno se prikazuje 36. sezona dok je emitirano gotovo nevjerojatnih 485 epizoda ovog reality showa.

Riječ je o showu u kojem uglavnom sudjeluju zvijezde drugih MTV-evih reality programa kao što su Real World, Road Rules ili Are you the one?

U posljednje vrijeme natjecatelji su i zvijezde programa drugih mreža, pa tako često sudjeluju natjecatelji iz Survivora koji je tematikom i sadržajem vjerojatno i najsličniji The Challengeu.

Voditelj The Challengea je bivši ekstremni sportaš i vozač BMX bicikala 44-godišnji TJ Levine.