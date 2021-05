U Istri se već nekoliko mjeseci u strogoj tajnosti snima 37. sezona poznatog MTV-ovog reality showa 'The Challenge', a koje su lokacije odabrane nitko ne želi otkriti. Recepcioneri, čistačice, djelatnici osiguranja i svi ostali neposredno povezani sa snimateljskim ekipama i sudionicima showa šute kao zaliveni, a razlog je veoma očit, kazne su zaista velike.

Kako doznajemo tko zucne bilo kakvu informaciju novinarima ili bilo kome tko se raspituje mogao bi zaprimiti prijavu štete na čak pet milijuna kuna i više, dok će se sa druge strane pod ugovorom ta ista šutnja svima njima dobro se i platiti.

Zbog navedenog nam čak niti direktorica TZ Vrsara Nataša Vugrinec, koja kaže da kad serija bude prikazivana na američkom tržištu to će im biti sigurno ogromna promocija mjesta, nije željela ništa kazati što 200-tinjak stranaca radi u resortu Petalon koji je od turističke meke sada postao svojevrsna utvrda u koju se ne može ući bez posebne propusnice.

Sve ulaze prema tom jedinstvenom malom poluotoku na kojem su smješteni bungalovi s pogledom na more brane zaštitari, a na svakom su koraku postavljene i kamere, pa svi koji misle provući se kroz ogradu i prepreke budu brzo identificirani i prepraćeni van te zabranjene zone. Razlog tome je i činjenica da osim snimateljskih ekipa u tim objektima spavaju i sudionici showa, a koje MTV još ne želi otkriti do samog početka emitiranja.

Ni nekim stranim novinarima koji su uspjeli doći do jedne od tajnih lokacija snimanja showa. Za snimke su se penjali do jednoga brda, ali su ih MTV-ovci brzo otkrili, prekinuli kompletno snimanje i odlučili da taj dio uopće neće emitirati na televiziji.

Nakon dvodnevnoj ispitivanja terena kod Vrsara, doznajemo da osim u resortu Petalon, snimateljski ekipe i sudionici showa borave i blizu Pule, Labina i unutrašnjosti Istre, gdje su za svoje potrebe odabrali i unajmili vile sa visokim zidovima i raslinjem kako bi se sakrili od znatiželjnih pogleda. Mi smo također pokušali doći do nekih tajnih lokacija snimanja, no lukavi zaštitari i osoblje sve su predvidjeli. Naime, čekali smo u zasjedi u automobilu da ekipe koje se kreću Istrom krenu u unajmljenim automobilima daruvarskih i zagrebačkih oznaka iz vrsarskog Petalona prema drugim lokacijama gdje se snima show. Čim su krenuli mi smo ih slijedili, no već na prvom raskrižju cesta svako se od njih razdvojio u drugom pravcu.

Krenuli smo za tamnim Peugeotom čiji je vozač dobro stisnuto gas vozeći cestom od Vrsara prema Limskom kanalu. Nakon par kilometara vidjevši da nas ne može se riješiti, vratio se u resort Petalon. U drugom pokušaju desilo nam se ista situacija, pa smo skužili da znaju nam automobil. Zanimljivo je da su svi automobili koje koriste prljavi od prašine, pa je stoga za zaključiti kako do tajnih se lokacija dolazi bijelim cestama posutim šljunkom ili zemljanim stazama.

MTV-ova mašinerija zaista se potrudila da snimanje bude u tajnosti te da imena sudionika do samoga kraja ne otkrivaju javnosti. Inače reality The Challenge iako možda nije previše poznat u Hrvatskoj, širom svijeta ima veliki broj poklonika, a dio njih će sigurno nakon prikazivanja 37. sezone željeti vidjeti lokacije na kojima se snimalo u Istri.