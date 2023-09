Muhidin stigao iz Njemačke u 'Superstar', repao pa zabavio žiri: 'Što to znači gastarbajter?'

U prvoj epizodi novog talent showa 'Superstar' svoje je repersko umijeće predstavio Muhidin Hasanović (18), umjetničkog imena Dinči.

Muhidinovo repanje nije oduševilo žiri, ali je duhovitim izjavama nasmijao gledatelje.

- Zovem se Muhidin i moj djed se isto zove Muhidin. Moja baka je mrzila to ime - započeo je svoju priču Muhidin koji već godinama živi u Njemačkoj.

Na to mu je Filip Miletić rekao da je gastarbajter, a Muhidin je priznao da ne zna što to znači. Severina ga je pak pitala ima li njemačku disciplinu, a on je rekao da nema.

Pjevao je pjesmu 'Automatti' srpskog repera Nuccija. U pjesmi se spominje Napoleon Bonaparte, pa je Severina Muhidina priupitala zna li tko je Bonaparte, na što je on rekao da ne zna.

- Kako ti dobro MC-jaš, neviđeno. Samo što ritma nemaš, sluha nemaš i super ti je pjesma - rekao mu je Filip.

- Žao mi je, ali ovo možda nije bilo tako dobro za ovu emisiju, ali mislim da ćeš s ovakvim stavom osvojiti puno cura - zaključila je Severina.

Muhidin je za svoju izvedbu dobio dva 'Da', od Severine i Nike Turković, dok mu je muški dio žirija dao 'Ne'. Ipak, to mu nije bilo dovoljno za prolaz.